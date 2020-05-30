NBA yıldızı Curry'nin eşi, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi! 'İğrenç...'
ABD Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da öldürülen George Floyd için attığı tweete Goden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den cevap geldi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweete Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den olay yaratan bir cevap geldi.
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ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd'un öldürülmesinin yankıları devam ediyor.
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Bir polis memurunun, diziyle George Floyd'un boğazına basarak dakikalarca nefessiz bıraktığı ve hayatını kaybetmesine sebebiyet veren skandalın ardından Minneapolis'te protestolar yoğun şekilde devam ediyor.
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ABD Başkanı Donald Trump ise yapılan gösteriler karşısında ''Serseriler'' diyince tepki çekti.
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Trump, önce Twitter'ı eleştirmiş ardından ''İstersem Twitter'ı kapatırım, Twitter'ı silmek dışında yapabileceğim bir şey yok'' demişti.
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Ardından gösterilere cevap olarak Twitter'ı kullanan Trump ''Arkama yaslanıp büyük Amerikan şehri Minneapolis'te yaşananları öylece izleyemem. Bu serseriler Floyd'un anısına saygısızlık yapıyor'' paylaşımında bulundu.
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Trump'ın serseriler demesinin ardından eleştiriler gelirken eleştirenler arasında Ayesha Curry de bulunuyordu.
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NBA takımlarından Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi olan Ayesha, Trump'a Twitter'dan cevap verdi.
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Ayesha Curry, Trump'a ''Bu nedir? İğrençsin. İstemesem de senin için dua ediyorum.'' cevabını verdi.
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ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan spor liglerindeki bazı oyuncuları arasındaki gerginlik basketbola da yansımış ve Stephen Curry, Trump'a ziyaret sırasında olmayacağını açıklamıştı.
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Stephen Curry’nin, NBA şampiyonu Golden State Warriors’a Beyaz Saray’da yapılan geleneksel davete katılmak istemediğini açıklaması sonrası Donald Trump daveti geri çektiğini duyurmuştu.
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Stephen Curry’ye yanıt veren Trump, “Beyaz Saray’a gitmek şampiyon takım için büyük bir onur anlamına gelir. Ancak Stephen Curry tereddüt ediyor, bu nedenle davet geri çekilmiştir” demişti.
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Bu açıklamanın sonrasında ise NBA’in en ünlü isimlerinden LeBron James, ABD Başkanı Trump için “Seni serseri. Stephen Curry gelmeyeceğini zaten açıklamıştı.” ifadesinin yer aldığı bir tweet atmıştı.