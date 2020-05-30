MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNBA yıldızı Curry'nin eşi, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi! 'İğrenç...'
GeriFutbol NBA yıldızı Curry'nin eşi, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi! 'İğrenç...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 14:56,

NBA yıldızı Curry'nin eşi, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi! 'İğrenç...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da öldürülen George Floyd için attığı tweete Goden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den cevap geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweete Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den olay yaratan bir cevap geldi.

2
Abone Olgoogle-news

ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd'un öldürülmesinin yankıları devam ediyor.

3
Abone Olgoogle-news

Bir polis memurunun, diziyle George Floyd'un boğazına basarak dakikalarca nefessiz bıraktığı ve hayatını kaybetmesine sebebiyet veren skandalın ardından Minneapolis'te protestolar yoğun şekilde devam ediyor.

4
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump ise yapılan gösteriler karşısında ''Serseriler'' diyince tepki çekti.

5
Abone Olgoogle-news

Trump, önce Twitter'ı eleştirmiş ardından ''İstersem Twitter'ı kapatırım, Twitter'ı silmek dışında yapabileceğim bir şey yok'' demişti.

6
Abone Olgoogle-news

Ardından gösterilere cevap olarak Twitter'ı kullanan Trump ''Arkama yaslanıp büyük Amerikan şehri Minneapolis'te yaşananları öylece izleyemem. Bu serseriler Floyd'un anısına saygısızlık yapıyor'' paylaşımında bulundu.

7
Abone Olgoogle-news

Trump'ın serseriler demesinin ardından eleştiriler gelirken eleştirenler arasında Ayesha Curry de bulunuyordu.

8
Abone Olgoogle-news

NBA takımlarından Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi olan Ayesha, Trump'a Twitter'dan cevap verdi.

9
Abone Olgoogle-news

Ayesha Curry, Trump'a ''Bu nedir? İğrençsin. İstemesem de senin için dua ediyorum.'' cevabını verdi.

10
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan spor liglerindeki bazı oyuncuları arasındaki gerginlik basketbola da yansımış ve Stephen Curry, Trump'a ziyaret sırasında olmayacağını açıklamıştı.

11
Abone Olgoogle-news

Stephen Curry’nin, NBA şampiyonu Golden State Warriors’a Beyaz Saray’da yapılan geleneksel davete katılmak istemediğini açıklaması sonrası Donald Trump daveti geri çektiğini duyurmuştu.

12
Abone Olgoogle-news

Stephen Curry’ye yanıt veren Trump, “Beyaz Saray’a gitmek şampiyon takım için büyük bir onur anlamına gelir. Ancak Stephen Curry tereddüt ediyor, bu nedenle davet geri çekilmiştir” demişti.

13
Abone Olgoogle-news

Bu açıklamanın sonrasında ise NBA’in en ünlü isimlerinden LeBron James, ABD Başkanı Trump için “Seni serseri. Stephen Curry gelmeyeceğini zaten açıklamıştı.” ifadesinin yer aldığı bir tweet atmıştı.

14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi