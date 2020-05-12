Nasri'nin kariyerini bitiren doktor! 'Ölümden döndüm...'
Bir dönem Antalyaspor forması da giyen Fransız futbolcu Samir Nasri, hayatı ve kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Spor Arena Dış Haber | Fransa Futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Samir Nasri, kariyerini aşağı çeken dönüm noktalarını anlattı.
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Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması da giyen Fransız futbolcu Samir Nasri, katıldığı bir canlı yayında doping cezası almasından ölümün kıyısından dönmesine kadar bir çok itirafta bulundu.
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Futbola başladığı kulüp olan Marsilya'da gösterdiği çıkış ile Fransız efsane Zinedine Zidane'ın tahtına aday gösterilen Nasri, 2008 yılında 16 milyon Euro karşılığı Arsenal'e transfer olmuştu.
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Marsilya'daki son sezonunda menenjit hastalığına yakalanan Nasri, ölümden döndüğü günleri şu sözlerle anlattı: "Marsilya'daki son yılımda menenjit tanısından 12 gün hastanede kaldım. Ölümden döndüm diyebilirim. Doktorların büyük uğraşları sonucu hayata tutundum"
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"Hastanede ölümle savaştığım 12 günde, güzel günlerde yanımda olan insanların kötü zamanımda yanımda olmadığını gördüm. Bu bana, ölümle pençeleştiğim bir dönemde iyi bir hayat dersi olmuştu. İyi günümde herkes benimleydi ama 12 günlük kötü günlerimde yanımda kimse yoktu."
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Doping cezası ve yaşananlar
Samir Nasri, 2018 yılında UEFA'dan doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay men cezası aldı. Bu cezaya itiraz eden UEFA Etik Kurulu, cezanın 18 aya çıkmasını sağladı. Samir Nasri 18 ay futboldan uzak kaldı.
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Nasri'nin doping ile tanışması ise 2014 yılına dayanıyor. Samir Nasri, yakın çevresinden Los Angeles'ta bulunan 'Drip Doctors' isimli bir tıp merkeziyle ilgili tavsiye alır ve bu merkeze gitmeye karar verir.
2014 yazında Los Angeles'ta bulunan bu tıp merkezine giden Nasri, tıp merkezinin kurucularından olan doktor Jamila Sozandah ile tanışır.
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Jamila Sozandah, Hollywood'daki ünlülere yaptığı vitamin yüklemeleriyle kısa sürede ismini duyurmuş, kurucusu olduğu kurumu da büyütmüş bir doktordu.
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Bu tıp merkezinde besin ve enerji içerikli bazı ürünler insanlara damar yoluyla enjekte ediliyordu.
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Fransız futbolcu Los Angeles'taki o dönemi ise şöyle anlatıyor:
"Orada olanlar benim kariyerimi mahvetti. Aslında yapılan vitaminlerin vücuda enjekte edilmesiydi. Reçetem bile vardı. İllegal bir şey değildi. Sonrasında çıkan kararla yıkıldım. Daha uzun ceza alacağımı düşünüyordum ama ilk olarak verilen 6 ay ceza 18 aya çıkarıldı. Ben en az 2 yıl bekliyordum."
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"Cezalı olduğum dönem çok zordu. Futbola ve hayata karşı hissiyatımı kaybetmiştim. Sinirliydim ve her şeye aşırı tepki veriyordum. Sevilla'da kiralıktım ve Sampaoli'ye dönüşte futbol oynamak istemediğimi söylemiştim."
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William Gallas ve Henry ile problemleri
Arsenal'dan ve Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşları Thierry Henry ile William Gallas ile arası bozuk olan Henry, yaşananları şöyle anlatıyor: "Takım otobüsündeki bir koltuk için Henry ile tartışma yaşamıştım. Sonradan bu olay çözüldü ve aramızda sorun kalmadı. Ama Gallas bu olayı içinde çok büyüttü. Benim Henry gibi bir efsaneye saygısızlık yaptığımı düşünerek benimle bir yıl boyunca konuşmadı."
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Gallas Tottenham'a gittikten sonra Nasri ile Gallas maç öncesi tokalaşmamıştı.
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32 yaşındaki NAsri şu anda Belçika ekibi Anderlecht forması giyiyor.