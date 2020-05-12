Nasri'nin kariyerini bitiren doktor! 'Ölümden döndüm...'

William Gallas ve Henry ile problemleri Arsenal'dan ve Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşları Thierry Henry ile William Gallas ile arası bozuk olan Henry, yaşananları şöyle anlatıyor: "Takım otobüsündeki bir koltuk için Henry ile tartışma yaşamıştım. Sonradan bu olay çözüldü ve aramızda sorun kalmadı. Ama Gallas bu olayı içinde çok büyüttü. Benim Henry gibi bir efsaneye saygısızlık yaptığımı düşünerek benimle bir yıl boyunca konuşmadı."