Muslera ne zaman sahalara dönecek? Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler
Sağ ayak fibula kemiğindeki kırık sebebiyle ilk yarıyı kapatan Fernando Muslera’nın sağlık durumu gündeme gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera geçtiğimiz sezon haziran ayında Çaykur Rizespor deplasmanında geçirdiği kazanın ardından ameliyata alınmıştı. Muslera'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslera'da da aynı beklenti içindeyiz." demişti. Peki, Muslera ne zaman sahalara dönecek?
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Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, geçtiğimiz sezon 14 Haziran’da Çaykur Rizespor maçında Süper Lig'in 27. haftasında sakatlanarak sahalardan kısa süreliğine ayrılmıştı. Ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan Muslera, sağlık durumuyla ilgili doktoru açıklama yapmış ve kısa sürede tecrübeli kalecinin geri döneceğini bildirmişti.
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MUSLERA NE ZAMAN DÖNECEK?
Galatasaray'un Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmiş ve 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Sarı-kırmızılıların 34 yaşındaki kaleci iyileşene kadar tecrübeli bir kaleci almayı planlıyordu. Hatta Fatih Terim, tecrübeli yabancı bir eldiven alınması için talimat vermişti.
Sakatlığın ilk döneminde spor yaralanmaları uzmanı, Prof. Dr. Mehmet Erdil, yaşanan sakatlıklar, sebepleri ve sakatlık dönüşleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunmuştu.
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Erdil temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Andone'nin sakatlığı uzun süreçli bir sakatlık olacak. O yüzden Galatasaray sözleşmesini feshetti. Oyuncunun en az 1 sezon kaybı olacak gibi görünüyor. Eski performansına da dönmesi neredeyse 1 seneyi bulacaktır. Lemina'nın sakatlığı; kas, tendon yaralanmaları, kronik sakatlık. En az 3 hafta gibi görünüyor.
Ancak sezonun son 4 haftası olduğu için, bazı dokunuşlarla sağlık ekibi biraz daha erkene çekmeye çalışabilir. Muslera'da kırığın kaynaması gerekecek. En az 6- 8 ay arası. Ancak Muslera'nın sağlık ekibi kontrolünde çalışmalara başladığını gördük. En azından refleksini kaybetmiyor. Belki daha erken; Kasım, Aralık gibi dönebilir. Ancak benim öngörüm devre arasında döneceği yönünde" dedi.
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DOKTORU AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, ayağı kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera ile ilgili konuşmuştu. İnce, Muslera için "Yaşının dezavantajı olacağını düşünmüyorum çünkü Muslera'nın fizyolojik yaşı 20'lerde diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Yener İnce'nin Muslera ile ilgili sözleri...
"Gayet güzel bir ameliyat oldu. Son derece güzel bir ameliyat oldu. Kırık tabii çok şanssız bir sakatlık. Emre ile benzer bir sakatlık. Özellikle hastaneye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat oldu. İyi durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Yarın veya öteki gün çıkabileceğiz hastaneden. Bu tip durumlarda süre vermek doğru olmaz. Öncelikle kırığın kaynaması, sonra da oyuncunun oynayabilir düzeye gelmesi lazım. Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslerada da aynı beklenti içindeyiz. Süre vermek doğru değil, sonuçta kaleci Muslera; belli bir takım şeyleri geri kazanması lazım. Beklediğimizden daha kısa süreceğine eminiz"