Muslera ne zaman sahalara dönecek? Fernando Muslera'nın sakatlığıyla ilgili açıklama
Muslera ne zaman sahalara dönecek? Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Fernando Muslera'nın ameliyatı sonrası sağlık durumuyla ilgili Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce açıklama yaptı. Sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Uruguaylı kalecinin ameliyatının başarılı geçtiğini belirten İnce, "Yaşının dezavantajı olacağını düşünmüyorum çünkü Muslera'nın fizyolojik yaşı 20'lerde diye düşünüyorum" dedi. İşte, ayrıntılar.
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Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlık sebebiyle maça devam edemeyen Muslera'nın ameliyatı sonrası açıklama yapan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslera'da da aynı beklenti içindeyiz." dedi.
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MUSLERA NE ZAMAN İYİLEŞECEK?
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce şunları yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;
"Gayet güzel bir ameliyat oldu. Son derece güzel bir ameliyat oldu. Kırık tabii çok şanssız bir sakatlık. Emre ile benzer bir sakatlık. Özellikle hastaneye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat oldu. İyi durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Yarın veya öteki gün çıkabileceğiz hastaneden.
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Bu tip durumlarda süre vermek doğru olmaz. Öncelikle kırığın kaynaması, sonra da oyuncunun oynayabilir düzeye gelmesi lazım. Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslerada da aynı beklenti içindeyiz. Süre vermek doğru değil, sonuçta kaleci Muslera; belli bir takım şeyleri geri kazanması lazım. Beklediğimizden daha kısa süreceğine eminiz"
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"Muslera 34 yaşında ama fizyolojik yaşı 20lerde bence. Yaşın bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Muslera çok güçlü bir sporcu. Yaş faktörünün onun için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum ki günümüz futbolunda kaleciler için iyi bir yaş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte fizik tedaviyle bu işlere başlayacağız. İnşallah düzelecek"