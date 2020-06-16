Muslera ne zaman sahalara dönecek? Fernando Muslera'nın sakatlığıyla ilgili açıklama

MUSLERA NE ZAMAN İYİLEŞECEK? Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce şunları yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;



"Gayet güzel bir ameliyat oldu. Son derece güzel bir ameliyat oldu. Kırık tabii çok şanssız bir sakatlık. Emre ile benzer bir sakatlık. Özellikle hastaneye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat oldu. İyi durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Yarın veya öteki gün çıkabileceğiz hastaneden.