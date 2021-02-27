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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMostafa Mohamed, Galatasaray-Erzurumspor maçına damga vurdu! Yalnızca 7 dakika yetti, sosyal medya yıkıldı
GeriFutbol Mostafa Mohamed, Galatasaray-Erzurumspor maçına damga vurdu! Yalnızca 7 dakika yetti, sosyal medya yıkıldı
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Futbol
Haber Giriş: 27 Şubat 2021 - 20:16 | 

Mostafa Mohamed, Galatasaray-Erzurumspor maçına damga vurdu! Yalnızca 7 dakika yetti, sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın Erzurumspor'u konuk ettiği maça yeni transferlerden Mostafa Mohamed damgasını vurdu.

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Erzurumspor'un kozlarını paylaştığı mücadelede Mostafa Mohamed'in performansı dikkat çekti.

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Sarı-kırmızılılar, ilk 37 dakikada boyunca rakip kaleye isabetli şut çekemezken 38. dakikada sahneye Mostafa Mohamed çıktı ve takımını öne geçirdi.

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Mostafa Mohamed, 45. dakikada ise savunma arkasına gönderilen topta Arda ofsayt olduğu için hareketlenmedi, pozisyonu devam ettiren Mohamed sağ çaprazdan vurdu ve topu ağlara gönderdi.

4RADAMEL FALCAOYU GEÇTİ
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RADAMEL FALCAO'YU GEÇTİ

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, 6 maçta kaydettiği 6 golle Radamel Falcao'nun gol sayısını geçti.

5BU SEZON BAŞARAN İKİNCİ OYUNCU
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BU SEZON BAŞARAN İKİNCİ OYUNCU

Ayrıca Mostafa, bu sezon Galatasaray formasıyla bir iç saha maçında iki gol atan ikinci oyuncu oldu. Radamel Falcao da ligin ilk maçında Gaziantep FK karşısında duble yapmıştı.

6ERZURUMSPORDAN OFSAYT TEPKİSİ
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ERZURUMSPOR'DAN 'OFSAYT' TEPKİSİ

Mohamed'in ikinci attığı golle Erzurumsporlu oyuncular, uzun süre Arda Turan'ın ofsaytta olduğunu gerekçesiyle maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

7HALİS ÖZKAHYA İHLAL YOK DEDİ
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HALİS ÖZKAHYA 'İHLAL YOK' DEDİ

Sarı-kırmızılıların geliştirdiği atakta ofsayt konumunda bulunan Arda Turan, topa hareketini bir süre sonra durdurdu ve topla buluşan Mostafa Mohamed, ağları havalandırdı.

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VAR hakemi Halis Özkahya'nın bu pozisyonda Arda Turan'ın rakibinin görüş açısını kapatarak topla oynamasını veya oynayabilme şansını engellemediğini ve oyuncunun topla oynamaya açıkça teşebbüs etmediğine kanaat getirerek golü onayladığı görülüyor.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mohamed'in attığı gollerin ardından sosyal medyada Mısırlı futbolcu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

10İŞTE MOHAMED İÇİN YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLAR;
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İŞTE MOHAMED İÇİN YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLAR;

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