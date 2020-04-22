Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni imajı...

Filenin Sultanları'nın genç isimlerinden Ebrar Karakurt, yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.20 yaşındaki sporcu, saçlarını kazıtırken ''Bu sene kellik moda abi hiç canını sıkma. demem o ki (KELTOŞ BABANA KOŞ)'' sözlerini kullandı.Ebrar, daha sonra yaptığı paylaşımlarda ''Aşırı tatlı oldum'' ve ''Kendime aşık oluyorum sanırım'' dedi.Genç voleybolcunun yaptığı paylaşım, kısa süre içinde 20 bin beğeni alırken takipçileri, Ebrar Karakurt'un yeni imajını oldukça beğendi.Türkiye'nin finale yükseldiği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yıldızını parlatan Ebrar, maç içindeki hırslı tavırları ile dikkat çekmişti.VakıfBank Spor Kulübü oyuncusu olan Ebrar, 1.96'lık boyu ve yaptığı smaçlarla beğeni kazanmıştı.Ebrar Karakurt, ayrıca 2019 FIVB Uluslar Ligi finallerinin rüya takımında yer almıştı. Genç voleybolcu, aynı turnuvada en iyi pasör çaprazı ödülünün de sahibi olmuştu.