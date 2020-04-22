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Voleybol
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 10:39,

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni imajı...

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yıldızını parlatan genç voleybolcu Ebrar Karakurt, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Filenin Sultanları'nın genç isimlerinden Ebrar Karakurt, yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

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20 yaşındaki sporcu, saçlarını kazıtırken ''Bu sene kellik moda abi hiç canını sıkma. demem o ki (KELTOŞ BABANA KOŞ)'' sözlerini kullandı.

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Ebrar, daha sonra yaptığı paylaşımlarda ''Aşırı tatlı oldum'' ve ''Kendime aşık oluyorum sanırım'' dedi.

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Genç voleybolcunun yaptığı paylaşım, kısa süre içinde 20 bin beğeni alırken takipçileri, Ebrar Karakurt'un yeni imajını oldukça beğendi.

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Türkiye'nin finale yükseldiği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yıldızını parlatan Ebrar, maç içindeki hırslı tavırları ile dikkat çekmişti.

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VakıfBank Spor Kulübü oyuncusu olan Ebrar, 1.96'lık boyu ve yaptığı smaçlarla beğeni kazanmıştı.

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Ebrar Karakurt, ayrıca 2019 FIVB Uluslar Ligi finallerinin rüya takımında yer almıştı.

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Genç voleybolcu, aynı turnuvada en iyi pasör çaprazı ödülünün de sahibi olmuştu.

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