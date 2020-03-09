Son Dakika | Milli tekvandocu İrem Yaman isyan etti!

“Bu süreçte turnuvalara aynı olimpiyat sıkletinde yarıştığımız diğer sporcu yarışlara devam ederek dereceler elde etti. Fakat elde etmiş olduğu dereceler sonucunda aldığı puanlarla benim önüme geçememesine rağmen federasyonumuz puan olarak diğer sporcunun benim önüme geçtiğini söyleyerek, 22.10.2019 tarihlerinde bir duyuru yayınlayarak, diğer sporcu ile seçme yapılması kararı alındı. Seçme müsabakasından 2 gün önce federasyon sitesinde tekrar bir yazı yayınlayarak 4 yıllık süreçte kazandığım tüm puanları göz ardı ederek, aralık ayında yapılacak Grand Prix müsabakasında en iyi dereceyi elde eden sporcu olimpiyatlara katılacak, denildi.