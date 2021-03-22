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Spor Arena
Haber Giriş: 22 Mart 2021 - 19:56 | 

Milli maçlar ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Hollanda - Norveç - Letonya maçlarına dair tüm ayrıntılar

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Peki, milli maçlar ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

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Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek Süper Lig'de 32. haftanın müsabakaları, 3 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Verilecek bir haftalık arada Milli Takımımız üç ayrı maç yapacak. İşte, Mart ayı A Milli Takım maç programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşı karşıya gelecek.

2TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

3NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI

A Milli Takım, Norveç hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacak. Milli takım kafilesi, Norveç karşılaşması için 26 Mart Cuma günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Malaga'ya yolculuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 19.30'da La Rosaleda Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Norveç maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

4TÜRKİYE LETONYA MAÇI

TÜRKİYE LETONYA MAÇI

Norveç maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek A Milli Takım, Letonya karşılaşması için tekrar TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek ve son müsabakasının hazırlıklarına burada yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Letonya maçı öncesinde 29 Mart'ta saat 17.30'da, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

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