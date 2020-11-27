Spor Arena Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 22:33 | 27 Kasım 2020 - 22:35

Mike Tyson maçı ne zaman? İşte Mike Tyson Roy Jones maçı hakkında bilgi

Mike Tyson 15 yıl sonra ringe dönüyor. Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. Müsabaka S Sport Plus kanalının canlı yayımlanacak. Müsabakaya kısa bir süre kala maça ilişkin saat ve tarih bilgisi pek çok bokssever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Mike Tyson maçı ne zaman?