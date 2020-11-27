Mike Tyson maçı ne zaman? İşte Mike Tyson Roy Jones maçı hakkında bilgi
Mike Tyson 15 yıl sonra ringe dönüyor. Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. Müsabaka S Sport Plus kanalının canlı yayımlanacak. Müsabakaya kısa bir süre kala maça ilişkin saat ve tarih bilgisi pek çok bokssever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Mike Tyson maçı ne zaman?
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Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek. Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek 'en genç ağır sıklet şampiyonu' olmuştu. İşte, İşte Mike Tyson Roy Jones maçı hakkında bilgi...
2
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Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç S Sport Plus kanalından canlı yayımlanacak.
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Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.
Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.