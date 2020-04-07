Mike Tyson, gorilla ile savaşmak için para teklif ettiğini açıkladı!
ABD'li efsane boksör Mike Tyson, çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
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ABD'li efsane boksör Mike Tyson, verdiği son röportajda ilginç itiraflarda bulundu ve bir gorilla ile savaşmak için para teklifinde bulunduğunu açıkladı. Efsane boksör Mike Tyson, yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Tyson, The Sportsman'e verdiği röportajda şöyle konuştu;
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Ben hiçbir şeyden korkmam. Bana göre hayatı yaşamak, ölümden daha karmaşık. Hayatı yaşamak cesaret ister. Eğer cesaretin yoksa yaşayamazsın. Hayat bir maceradır, hayat bir meydan okumadır.
3
Kendimizi çok ciddiye alıyoruz. Biz kimiz ki? Biz hiçbir şeyiz! Özel olduğumuzu düşünüyoruz ama yanılıyoruz. Hiç bir özelliğimiz yok. Şöhret çok kötü bir şey.
4
Dövüş sırasında kendimi kaptırıyordum. Ölebilirdim, aynı zamanda karşımdakini öldürebilirdim de... Kendinizi kontrol etmeniz hayattaki en önemli şeylerden birsi.
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Bir keresinde bir gorilla ile savaşmak istedim. Gerçek bir gorilla... Hayvanat bahçesine gorilla ile dövüşmek için 10 bin dolar teklif ettim. Gorilla'nın şansına hayvanat bahçesi bu dövüşe izin vermedi.
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Gorillalar vahşi hayvanlardır ama gözlerinin içindeki masumluğu ben görebiliyorum. Onlarla dövüşmeye kıyamazdım. Şimdi bakıyorum da aptallık etmişim. Gorilla seni yanlışlıkla öldürebilir sonuçta. Karşısında kendisine saldıran bir insan var. Kendini korumak için öldürebilir.