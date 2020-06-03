Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı!

Ünlü model, röportajdan kısa bir süre sonra da boşanma davası açmış ve henüz boşanmadan Brad Pitt ile çıkmaya başlamıştı. Tyson'ın söylediğine göre onları yakaladığında Brad Pitt kendisine "Dostum bana vurma" diye yalvarmıştı.