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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı!
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Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 11:26,

Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı!

Yıllar sonra ortaya çıktı...

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Spor Arena Dış Haberler | ABD'nin Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar korkutucu boyutlara çıktı.

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Yüzbinlerce insanın sokaklarda polisle çatıştığı ülkede şehirler yakılıp yıkıldı, polis araçları ateşe verildi.

320 BİN KİŞİ BEYAZ SARAYIN ÖNÜNDE
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20 BİN KİŞİ BEYAZ SARAY'IN ÖNÜNDE

Beyaz Saray’ın önündeki protestocu sayısı dün itibariyle ise 20 binin üzerine çıktı.

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ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, "Eğer eyalet yönetimleri çağrıda bulunursa, ordumuz olayları durdurmak için göreve hazır ve istekli. Birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

5TRUMP, 1988DE TYSONIN DANIŞMANIYDI
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TRUMP, 1988'DE TYSON'IN DANIŞMANIYDI

Olaylar sürerken, Amerikalı gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusu Timothy L. O'Brien'ın "TrumpNation" isimli kitabında, ABD Başkanı Donald Trump ile eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson arasındaki iş ilişkisiyle ilgili çarpıcı ifadeleri gündeme geldi.

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Mike Tyson, 11 Temmuz 1988'de kişisel finansal danışman ve baş stratejist olarak Donald Trump’ı tuttuğunu açıklamıştı. Anlaşmaya göre Trump, Tyson’a servetini nasıl yöneteceği ve kariyerini nasıl yönlendireceği hakkında danışmanlık verecekti.

7BİR MAÇTA 26 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI
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BİR MAÇTA 26 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI

Trump ilk olarak Mike Tyson'ın eski olimpiyat şampiyonu Michael Spinks'i 91 saniyede devirdiği unutulmaz dövüşü finanse etmişti. Tyson bu galibiyetle WBC (Dünya Boks Konseyi), WBA (Dünya Boks Federasyonu) ve IBF (Uluslararası Boks Federasyonu) kemeri sahibi olan ilk boksör oldu.

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Organizasyon için 11 milyon dolar harcayan Trump, 21 binden fazla kişinin izlediği maç sonrası Tyson'a 26 milyon dolar kazandırdı. Maç sonrası Tyson menajeri Cayton’ı işten kovdu ve yoluna Donald Trump ile devam etmeye başladı.

9KARIMLA MI BİRLİKTE OLUYORSUN
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KARIMLA MI BİRLİKTE OLUYORSUN?

Ancak Donald Trump'ın Mike Tyson'ın eşi Amerikalı aktris ve model Robin Givens ile birlikte olduğu iddiası iş ilişkilerini sona erdirdi. Tyson, Trump'ın New York'taki ofisine giderek "Karımla mı birlikte oluyorsun?" diyerek dövmeye kalktı.

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Donald Trump'ın bu soruya ne cevap verdiği bilinmese de ikili arasındaki arkadaşlık hala devam ediyor. ABD Başkanı, Tyson'ın Mayıs ayında antrenman yaptığı bir videoya "Vurmaya devam et Mike" yorumunu yazdı.

11İYİ İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR
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İYİ İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR

Tyson 1992'de bir güzellik yarışması adayına tecavüz ettiği suçuyla 6 yıl hapse mahkum edildi. Tüm dünya öfke kusarken Trump "Bırakın da idman yapıp dövüşsün, kazandığı paraları da tecavüz kurbanlarına yardım yapan bir hayır kurumuna bağışlasın" diyerek destek çıktı.

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Tyson da 2015 yılında başkanlık kampanyası sırasında, İslamofobik söylemleri yüzünden köşeye sıkışan Trump’a bir süre önce Müslüman olan bir boksör olarak destek çıkarak bu iyiliğine karşılık verdi.

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Mike Tyson, Robin Givens ile tanışmalarından 11 ay sonra evlenmişti. Tyson'a göre Givens hamile olduğunu açıklayınca çift ani bir kararla düğün düzenledi. Tyson, Robin Givens'ın annesine New Jersey'de ev alması için 3 milyon Sterlin'in yanı sıra banka hesabına da 6.5 milyon Sterlin yatırmıştı.

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Ancak para alışverişinden sonra Robin Givens, Mike Tyson'a düşük yaptığını söyledi. Givens daha sonra verdiği bir röportajda annesinin ve kendisinin ünlü boksörün öfkesinden korktuklarını ifade etmişti.

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Ünlü model, röportajdan kısa bir süre sonra da boşanma davası açmış ve henüz boşanmadan Brad Pitt ile çıkmaya başlamıştı. Tyson'ın söylediğine göre onları yakaladığında Brad Pitt kendisine "Dostum bana vurma" diye yalvarmıştı.

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