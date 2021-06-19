Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk'ün biyografisi

Galatasaray başkan seçimi ardından gündeme gelen isimlerden biri de Metin Öztürk oldu. Güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu'nun en kıdemli üyelerinden. Öztürk'ün, Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış olan babası Süleyman Öztürk ile başlayan Galatasaray sevdası kulüp içinde farklı görevler üstlenmesine vesile olmuş. Peki, Metin Öztürk kimdir?
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Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başladı. Öztürk daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da alarak alanında bir ilki gerçekleştirdi. Sigorta sektörüne 15 yıldır Sigortacı gazetesi ile hizmet veren Metin Öztürk, Akademi Bilgisayarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.
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Metin Öztürk, 2015-2018 döneminde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği başkanlığını görevini yürütmüştü.
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Galatasaray Adası’nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış Süleyman Öztürk’ün en büyük çocuğu olan Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray’da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası’nı kürek şubesine hizmetleriyle kazandırmış olan Türkiye Kürek Federasyonu eski başkanı Çetin Öztürk’ün ağabeyidir. Evli ve 3 çocuk babası Öztürk’ün iki kızı Galatasaray’ın lisanslı binicisi olup, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur. Galatasaray’a sayısız kupa kazandırmışlardır.