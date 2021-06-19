Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk'ün biyografisi

Galatasaray Adası’nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış Süleyman Öztürk’ün en büyük çocuğu olan Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray’da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası’nı kürek şubesine hizmetleriyle kazandırmış olan Türkiye Kürek Federasyonu eski başkanı Çetin Öztürk’ün ağabeyidir. Evli ve 3 çocuk babası Öztürk’ün iki kızı Galatasaray’ın lisanslı binicisi olup, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur. Galatasaray’a sayısız kupa kazandırmışlardır.