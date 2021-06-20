Mert Müldür'den İsviçre-Türkiye maçına damga vuran performans! 'Ayakta kalan tek isim'
A Milli Takım'ın EURO 2020'de İsviçre ile oynadığı maça Mert Müldür'ün performansı damga vurdu. İlk iki maça 11'de başlamayan milli oyuncunun performansı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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A Milli Takım'ın 22 yaşındaki futbolcusu Mert Müldür, EURO 2020 A Grubu'nda oynanan İsviçre karşılaşmasında gösterdiği performansla dikkat çekti.
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İtalya karşısında forma şansı bulamayan Mert Müldür, Galler mücadelesinde 17 dakika sahada kalmıştı.
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Turnuvanın üçüncü maçında Şenol Güneş, milli oyuncuya ilk 11'de forma şansı verdi ve 22 yaşındaki futbolcu mücadele sol bekte başladı.
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Şansını iyi kullanan Mert, karşılaşmanın ilk yarısında ayakta kalan isim oldu ve istatistikleriyle dikkat çekti.
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İlk yarıda en çok isabetli şut çeken oyuncu olan Mert, en çok adam eksiltme ve en çok top kapan futbolcu istatistikleriyle de takımının lideri olmayı başardı.
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Ayrıca üst üste çalımlarının ardından ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Sommer'e takılan Mert'in, yaşadığı üzüntü de çok konuşuldu.