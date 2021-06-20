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GeriFutbol Mert Müldür'den İsviçre-Türkiye maçına damga vuran performans! 'Ayakta kalan tek isim'
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Futbol
Haber Giriş: 20 Haziran 2021 - 20:22 | 

Mert Müldür'den İsviçre-Türkiye maçına damga vuran performans! 'Ayakta kalan tek isim'

A Milli Takım'ın EURO 2020'de İsviçre ile oynadığı maça Mert Müldür'ün performansı damga vurdu. İlk iki maça 11'de başlamayan milli oyuncunun performansı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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A Milli Takım'ın 22 yaşındaki futbolcusu Mert Müldür, EURO 2020 A Grubu'nda oynanan İsviçre karşılaşmasında gösterdiği performansla dikkat çekti.

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İtalya karşısında forma şansı bulamayan Mert Müldür, Galler mücadelesinde 17 dakika sahada kalmıştı.

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Turnuvanın üçüncü maçında Şenol Güneş, milli oyuncuya ilk 11'de forma şansı verdi ve 22 yaşındaki futbolcu mücadele sol bekte başladı.

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Şansını iyi kullanan Mert, karşılaşmanın ilk yarısında ayakta kalan isim oldu ve istatistikleriyle dikkat çekti.

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İlk yarıda en çok isabetli şut çeken oyuncu olan Mert, en çok adam eksiltme ve en çok top kapan futbolcu istatistikleriyle de takımının lideri olmayı başardı.

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Ayrıca üst üste çalımlarının ardından ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Sommer'e takılan Mert'in, yaşadığı üzüntü de çok konuşuldu.

7İŞTE MERT MÜLDÜR İÇİN YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLAR

İŞTE MERT MÜLDÜR İÇİN YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLAR

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