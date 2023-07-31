Mert Müldür kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mert Müldür istatistikleri ve kariyer bilgisi!

MERT MÜLDÜR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mert Müldür, 4 Nisan 1999 yılında Avusturya’da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başlayan Mert Müldür daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Müldür, 20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi. Mert Müldür, profesyonel kariyeri boyunca 116 maça çıkıp 3 gol atmıştır.