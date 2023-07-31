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Mert Müldür kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mert Müldür istatistikleri ve kariyer bilgisi!

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:22

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon için birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler son olarak Mert Müldür transferini açıkladı. Mert Müldür mevkisi ve istatistikleri de taraftarlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, milli takımda da forma giymektedir. Peki, Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür kimdir, kaç yaşında? İşte Mert Müldür kariyeri ve istatistikleri!

1/3Mert Müldür kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor Mert Müldür istatistikleri ve kariyer bilgisi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mert Müldür transferini duyurdu. 2023-2024 sezonu için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren sarı lacivertliler kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına vardı. İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür istatistikleri ve kariyer bilgisi!

2/3MERT MÜLDÜR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA

MERT MÜLDÜR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mert Müldür, 4 Nisan 1999 yılında Avusturya’da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başlayan Mert Müldür daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Müldür, 20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi. Mert Müldür, profesyonel kariyeri boyunca 116 maça çıkıp 3 gol atmıştır.

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3/3MERT MÜLDÜR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR

MERT MÜLDÜR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Mert Müldür sağ bek pozisyonunda görev almaktadır.

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