Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United-Atalanta maçına damga vurdu! Oyundan çıktı, senaryo değişti
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın Atalanta'yı 3-2 mağlup ettiği mücadeleye Merih Demiral damga vurdu. Milli oyuncu, Old Trafford'da ağları havalandırırken performansıyla da övgü aldı. 23 yaşındaki oyuncunun sakatlığı sebebiyle ikinci yarıya başlayamaması ve mücadelenin senaryosunu da değiştirdi.
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Manchester United ile Atalanta'nın karşı karşıya geldiği maçta Merih Demiral'ın performansı dikkat çekti.
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CRISTIANO RONALDO'YU DURDURDU AMA...
Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya transfer olan milli oyuncu, Manchester United maçına 11'de başladı. Karşılaşmada sık sık Cristiano Ronaldo ile eşleşen Merih Demiral, yaptığı kritik müdahaleleriyle takımını ayakta tuttu.
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İLK GOLÜ OLD TRAFFORD'DA
Mücadelenin 28. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Maguire ve Luka Shaw'un arasından yaptığı kafa vuruşuyla takımının ikinci golünü de atan Merih Demiral, Atalanta formasıyla siftahını Old Trafford'da yapmış oldu.
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TARİHE GEÇTİ
Opta'nın verilerine göre Merih Demiral, Ömer Toprak’ın (Bayer Leverkusen) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımın formasıyla Manchester United’a Old Trafford’da gol atan ikinci Türk oldu.
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4 GÜN ÖNCE DE ÇAĞLAR ATMIŞTI
Premier Lig'de 16 Ekim'de oynanan Leicester City-Manchester United maçında ise bu kez Çağlar Söyüncü sahne almış ve takımını öne geçiren golü kaydetmişti.
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MAÇA DAMGA VURAN MÜDAHALE
Merih Demiral'ın 42. dakikada yaptığı kritik müdahale de çok konuşuldu. Rashford kaleciyle karşı karşıya kalırken milli oyuncu, son anda kayarak araya girdi ve yüzde 100'lük gol pozisyonunu engelledi.
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GEÇİT VERMEDİ
Merih Demiral'ın performansı;İkili Mücadele: 3/3Hava Topu: 2/2Gol: 1Pas İsabet: %87Top Uzaklaştırma: 41 net gol pozisyonu önleme
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MERİH ÇIKTI, İŞLER DEĞİŞTİ
Sakatlığı sebebiyle Merih Demiral, ikinci yarıda sahaya çıkamadı ve yerini Lovato'ya bıraktı. Bu değişikliğin ardından Manchester United'ın etkinliği artarken ev sahibi Rashford ve Maguire ile de golleri buldu.
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RONALDO DA SAHNE ALDI
Merih Demiral'ın yokluğunda savunmada büyük boşluklar veren Atalanta, Manchester United'ın geri dönüşüne engel olamadı. İngiliz ekibinin üçüncü golünü ise Cristiano Ronaldo attı.
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SOSYAL MEDYADA ÖVGÜLER
İlk yarıda hem gol atan hem de Cristiano Ronaldolu Manchester United karşısında yaptığı savunmayla dikkat çeken Merih Demiral, sosyal medyada da övgüleri topladı.