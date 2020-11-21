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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 08:43 | 

Olay itiraf! "Yataktan kalkamadım"

Beşiktaş'ın eski yengesi Melissa Satta yaşadığı kabus gibi günleri anlattı.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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İtalyan Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulunan Satta, virüsün kendisini nasıl etkilediğini tüm detaylarıyla anlattı.

3NORMAL BİR GRİP GİBİ OLACAĞININ GARANTİSİ YOK
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NORMAL BİR GRİP GİBİ OLACAĞININ GARANTİSİ YOK

Hem kendisinin hem de oğlu Maddox'un şu an iyi durumda olduğunu belirten Satta, "Ancak yine de virüsün ciddi bir sorun olduğunu kabul etmeliyim.

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Benim gibi 34 yaşında da olsan koronavirüs ile normal bir grip gibi karşılaşacağının garantisi yok. Ne yazık ki benim için de öyle değildi" dedi.

5BAYILMAMAK İÇİN BİR HAFTA YATAKTAN KALKAMADIM
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'BAYILMAMAK İÇİN BİR HAFTA YATAKTAN KALKAMADIM'

Virüsün bulaşıcılık etkisine çok şaşırdığını söyleyen başarılı model, "Bu durum bana inanılmaz geldi.

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Çünkü ben her sabah çok yoğun antrenman yapan birisiyim ve sürekli enerji doluyum ancak geçtiğimiz Pazartesi akşamı ateşim 39'a çıktı.

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Kendimi o kadar yorgun hissediyordum ki bayılma riskini göze almamak için bir hafta yataktan kalkamadım.

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Sonrasında göğsümde yanma ve öksürük oluştu. Pek çok insanın söylediği gibi basit bir etki değildi" şeklinde konuştu.

9VİRÜSÜ YENDİ VE UYARDI: NASIL ETKİLEYECEĞİNİ BİLMİYORUZ
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VİRÜSÜ YENDİ VE UYARDI: NASIL ETKİLEYECEĞİNİ BİLMİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Satta hayranlarına müjdeli haberi verdi ve oğlu Maddox'la birlikte son testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.

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Takipçilerine uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen güzel model, "Dikkatli olun çünkü vücudumuzu nasıl etkileyebileceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

11BOATENG-SATTA AŞKINDA AYRILIK YAKIN
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BOATENG-SATTA AŞKINDA AYRILIK YAKIN

Bu arada geçtiğimiz yıl ayrılığın eşiğine gelen ve birkaç gün süren kriz sonrası oğulları Maddox için yeniden barışarak ilişkilerini devam ettiren Boateng ve Melissa Satta bir kez daha ayrılığın eşiğine geldi.

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Nedeni henüz bilinmeyen sorunla ilgili hem Boateng hem de Satta tarafından yalanlama gelmezken, ünlü çiftin bu kez ayrılığı en ciddi ihtimal olarak gördükleri iddia edildi.

13MÜKEMMEL BİR EVLİLİK YOK
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"MÜKEMMEL BİR EVLİLİK YOK"

Melissa Satta, Boateng'le geçtiğimiz yıl yaşadıkları sorun sonrası şunları söylemişti:

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"Bir ütüyü değiştirdiğiniz gibi kocanızı değiştiremezsiniz. Düşünce farklılıklarımız vardı ancak sonrasında kendimize ikinci bir şans vermeye karar verdik.

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Birliktelik yaşamak kolay değil ama yalnız kalmak, yeni birini tanımak ve yeniden bir ilişkiye başlamak da bir o kadar zor. Sonuçta her ilişkide iniş çıkışlar var. Mükemmel bir evlilik yok."

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