Olay itiraf! "Yataktan kalkamadım"

Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta koronavirüse yakalandığını açıkladı.
2
Abone Ol
İtalyan Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulunan Satta, virüsün kendisini nasıl etkilediğini tüm detaylarıyla anlattı.
3
Abone Ol
NORMAL BİR GRİP GİBİ OLACAĞININ GARANTİSİ YOK
Hem kendisinin hem de oğlu Maddox'un şu an iyi durumda olduğunu belirten Satta, "Ancak yine de virüsün ciddi bir sorun olduğunu kabul etmeliyim.
4
Abone Ol
Benim gibi 34 yaşında da olsan koronavirüs ile normal bir grip gibi karşılaşacağının garantisi yok. Ne yazık ki benim için de öyle değildi" dedi.
5
Abone Ol
'BAYILMAMAK İÇİN BİR HAFTA YATAKTAN KALKAMADIM'
Virüsün bulaşıcılık etkisine çok şaşırdığını söyleyen başarılı model, "Bu durum bana inanılmaz geldi.
6
Abone Ol
Çünkü ben her sabah çok yoğun antrenman yapan birisiyim ve sürekli enerji doluyum ancak geçtiğimiz Pazartesi akşamı ateşim 39'a çıktı.
7
Abone Ol
Kendimi o kadar yorgun hissediyordum ki bayılma riskini göze almamak için bir hafta yataktan kalkamadım.
8
Abone Ol
Sonrasında göğsümde yanma ve öksürük oluştu. Pek çok insanın söylediği gibi basit bir etki değildi" şeklinde konuştu.
9
Abone Ol
VİRÜSÜ YENDİ VE UYARDI: NASIL ETKİLEYECEĞİNİ BİLMİYORUZ
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Satta hayranlarına müjdeli haberi verdi ve oğlu Maddox'la birlikte son testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.
10
Abone Ol
Takipçilerine uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen güzel model, "Dikkatli olun çünkü vücudumuzu nasıl etkileyebileceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
11
Abone Ol
BOATENG-SATTA AŞKINDA AYRILIK YAKIN
Bu arada geçtiğimiz yıl ayrılığın eşiğine gelen ve birkaç gün süren kriz sonrası oğulları Maddox için yeniden barışarak ilişkilerini devam ettiren Boateng ve Melissa Satta bir kez daha ayrılığın eşiğine geldi.
12
Abone Ol
Nedeni henüz bilinmeyen sorunla ilgili hem Boateng hem de Satta tarafından yalanlama gelmezken, ünlü çiftin bu kez ayrılığı en ciddi ihtimal olarak gördükleri iddia edildi.
13
Abone Ol
"MÜKEMMEL BİR EVLİLİK YOK"
Melissa Satta, Boateng'le geçtiğimiz yıl yaşadıkları sorun sonrası şunları söylemişti:
14
Abone Ol
"Bir ütüyü değiştirdiğiniz gibi kocanızı değiştiremezsiniz. Düşünce farklılıklarımız vardı ancak sonrasında kendimize ikinci bir şans vermeye karar verdik.
15
Abone Ol
Birliktelik yaşamak kolay değil ama yalnız kalmak, yeni birini tanımak ve yeniden bir ilişkiye başlamak da bir o kadar zor. Sonuçta her ilişkide iniş çıkışlar var. Mükemmel bir evlilik yok."