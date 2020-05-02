Mario Lemina'dan ayrılık açıklaması; Kadıköy, Fatih Terim ve Falcao itirafları

20 yıl sonra kazanılan Fenerbahçe derbisinde sakattın. Maçı nasıl izledin, neler hissettin? Takım arkadaşlarımın orada tüm yürekleriyle oynadığını izledim. Tüm maçları bu şekilde oynarsak, yenilmesi çok zor bir takım haline geliriz. Maçtan önceki günlerde oynayamayacağımı bildiğim için çok üzgündüm. Ama her mevki için rekabet gücü yüksek bir takımız. Tüm oyuncular önemlidir. Belhanda ve Seri gerçekten çok iyi oynadı. Çok güçlülerdi. Bana göre orta sahada ligde en iyi oyunculara sahibiz. Ben ya da başka biri oynasın, orta sahamız hep çok güçlü Bu da bizim için çok büyük bir avantaj.