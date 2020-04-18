Mario Lemina en iyi 11'ini açıkladı | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, favori 11'ini açıkladı.Teknik direktör tercihini Fatih Terim'den yana kullanan Lemina, Sarı-Kırmızılı takımdan yalnızca 1 ismi kadrosuna dahil etti.İşte Mario Lemina'nın kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu favori 11'i...Gianluigi Buffon - Dünya futbolunun efsane ve bir dünya şampiyonu.Dani Alves - Teknik kalitesi çok yüksek ve dünyada en fazla kupa kazanan oyuncu.Virgil van Dijk - Atletik bir canavar. Arka tarafta güven veren ve geleceği olan bir oyuncu.Giorgio Chiellini - İtalyan futbolunun efsanesi. Sahada tam bir savaşçı.Benjamin Mendy - Sol kanatta tam bir dozer. İnanılmaz derecede kaliteli ortalar yapar. Dünya şampiyonu.Miralem Pjanic - Bosnalı maestro. Klasın bir bütün olarak bulunduğu adam.Paul Pogba - Teknik, yaratıcı ve doğuştan güçlü bir oyuncu. Dünya şampiyonu.Gianelli Imbula - O orta sahada beni en çok etkileyen oyuncu. Mükemmel teknik, istediğini oyun dışı bırakır.Paulo Dybala - Her an fark yaratabilecek bir oyuncu.Dimitri Payet - Müthiş bir tekniğe sahip, mükemmel bir oyun kurucu.Radamel Falcao - Son metrelerde kaybetmeyen golcü. Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu.Teknik direktör - İmparator Fatih Terim. Bugüne kadar kendimi en çok geliştirdiğim hocam kendisi.