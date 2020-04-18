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Futbol
Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 14:17,

Mario Lemina en iyi 11'ini açıkladı | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina, birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu favori 11'ini açıkladı. Gabonlu orta saha Galatasaray'dan yalnızca 1 isme yer verdi.

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1

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, favori 11'ini açıkladı.

2

Teknik direktör tercihini Fatih Terim'den yana kullanan Lemina, Sarı-Kırmızılı takımdan yalnızca 1 ismi kadrosuna dahil etti.

3

İşte Mario Lemina'nın kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu favori 11'i...

4

Gianluigi Buffon - Dünya futbolunun efsane ve bir dünya şampiyonu.

5

Dani Alves - Teknik kalitesi çok yüksek ve dünyada en fazla kupa kazanan oyuncu.

6

Virgil van Dijk - Atletik bir canavar. Arka tarafta güven veren ve geleceği olan bir oyuncu.

7

Giorgio Chiellini - İtalyan futbolunun efsanesi. Sahada tam bir savaşçı.

8

Benjamin Mendy - Sol kanatta tam bir dozer. İnanılmaz derecede kaliteli ortalar yapar. Dünya şampiyonu.

9

Miralem Pjanic - Bosnalı maestro. Klasın bir bütün olarak bulunduğu adam.

10

Paul Pogba - Teknik, yaratıcı ve doğuştan güçlü bir oyuncu. Dünya şampiyonu.

11

Gianelli Imbula - O orta sahada beni en çok etkileyen oyuncu. Mükemmel teknik, istediğini oyun dışı bırakır.

12

Paulo Dybala - Her an fark yaratabilecek bir oyuncu.

13

Dimitri Payet - Müthiş bir tekniğe sahip, mükemmel bir oyun kurucu.

14

Radamel Falcao - Son metrelerde kaybetmeyen golcü. Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu.

15

Teknik direktör - İmparator Fatih Terim. Bugüne kadar kendimi en çok geliştirdiğim hocam kendisi.

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