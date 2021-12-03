Manchester United-Arsenal maçında şaşkına çeviren gol! De Gea yerde kalınca...
Premier Lig'in 14. haftasında oynanan ve Manchester United'ın Arsenal'i 3-2 mağlup ettiği maça 13. dakikada Emile Smith Rowe'un kaydettiği gol damga vurdu. Top ağlara gittiğinde De Gea'nın yerde sakatlık yaşaması ve hakemin kararı dikkat çekti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Manchester United'ın Arsenal'i 3-2 mağlup ettiği Premier Lig'in 14. hafta maçında ilginç anlar yaşandı.
2
Karşılaşmanın 13. dakikasında Odegaard'ın kullandığı köşe vuruşunda Manchester United'ın kalecisi David de Gea kalabalığın arasında kendisini yere bıraktı.
3
KALECİ YERDEYKEN ATTI
De Gea aldığı darbe sonrasında yerden kalkamazken Emile Smith Rowe, kendisine seken topu düzgün bir vuruşla boş kaleye göndererek golü buldu.
4
Mücadelenin hakemi Martin Atkinson, De Gea'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
5
3 DAKİKA SONRA GOL KARARI
İspanyol kalecinin uzun süren tedavisi sırasında VAR, pozisyonu inceledi ve Atkinson'ı uyararak gol kararı verildi.
6
Bu kararın ardından Arsenalli oyuncular, yaklaşık 3 dakika sonra gol sevincini yaşadı.
7
Bu kez de Manchester Unitedlı oyuncular uzun süre De Gea'ya faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre itirazda bulundu.
8
VAR incelemesinin ardından ekrana gelen görüntülerde tecrübeli kalecinin, takım arkadaşı Fred ile çarpıştığı anlaşıldı.
9
21 yaşındaki Emile Smith Rowe, böylece bu sezon 16. maçında 6. golünü atmış oldu.
10
YİNE BİR GENÇ ATTI
Ayrıca Arsenal'de son 7 golün tamamını 23 yaşaltı oyuncular kaydetti. Emile Smith Rowe 4 kez rakip fileleri havalandırırken diğer goller Gabriel, Ssaka ve Martinelli'den geldi.