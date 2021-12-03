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GeriFutbol Manchester United-Arsenal maçında şaşkına çeviren gol! De Gea yerde kalınca...
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Futbol
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 00:04 | 

Manchester United-Arsenal maçında şaşkına çeviren gol! De Gea yerde kalınca...

Premier Lig'in 14. haftasında oynanan ve Manchester United'ın Arsenal'i 3-2 mağlup ettiği maça 13. dakikada Emile Smith Rowe'un kaydettiği gol damga vurdu. Top ağlara gittiğinde De Gea'nın yerde sakatlık yaşaması ve hakemin kararı dikkat çekti.

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Manchester United'ın Arsenal'i 3-2 mağlup ettiği Premier Lig'in 14. hafta maçında ilginç anlar yaşandı.
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Karşılaşmanın 13. dakikasında Odegaard'ın kullandığı köşe vuruşunda Manchester United'ın kalecisi David de Gea kalabalığın arasında kendisini yere bıraktı.
3KALECİ YERDEYKEN ATTI

KALECİ YERDEYKEN ATTI

De Gea aldığı darbe sonrasında yerden kalkamazken Emile Smith Rowe, kendisine seken topu düzgün bir vuruşla boş kaleye göndererek golü buldu.
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Mücadelenin hakemi Martin Atkinson, De Gea'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
53 DAKİKA SONRA GOL KARARI

3 DAKİKA SONRA GOL KARARI

İspanyol kalecinin uzun süren tedavisi sırasında VAR, pozisyonu inceledi ve Atkinson'ı uyararak gol kararı verildi.
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Bu kararın ardından Arsenalli oyuncular, yaklaşık 3 dakika sonra gol sevincini yaşadı.
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Bu kez de Manchester Unitedlı oyuncular uzun süre De Gea'ya faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre itirazda bulundu.
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VAR incelemesinin ardından ekrana gelen görüntülerde tecrübeli kalecinin, takım arkadaşı Fred ile çarpıştığı anlaşıldı.
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21 yaşındaki Emile Smith Rowe, böylece bu sezon 16. maçında 6. golünü atmış oldu.
10YİNE BİR GENÇ ATTI

YİNE BİR GENÇ ATTI

Ayrıca Arsenal'de son 7 golün tamamını 23 yaşaltı oyuncular kaydetti. Emile Smith Rowe 4 kez rakip fileleri havalandırırken diğer goller Gabriel, Ssaka ve Martinelli'den geldi.
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