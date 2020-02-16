Manchester City'yi bekleyen dev tehlike! 2014 şampiyonluğu geri alınabilir...
Manchester City'de sular durulmuyor! Kulübün 2012 ve 2016 yılları arasındaki şampiyonlukları incelenecek...
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Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, kabus gibi günler yaşıyor.
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Ligde lider Liverpool'un 25 puan gerisinde kalan ve Avrupa kupalarından 2 yıl süreyle men edilen İngiliz devi yeni bir tehlikeyle karşı karşıya.
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City'e soruşturma açarken şampiyonluk kazandığı yıllar dahil olmak üzere detaylı bir çalışma başlatmıştı.
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Soruşturmanın sonucuna göre Manchester City'nin puan silme cezası ve 2 lig birden düşürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı belirtilmişti.
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Ancak bugün daha büyük bir tehlike olduğu ortaya çıktı. İngiliz basını, Manchester City'nin 2014 yılında yaşadığı şampiyonluğun geri alınabileceğini öne sürdü.
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Daily Mail, federasyonun başlatacağı soruşturma kapsamında geriye dönük puanların silinebileceğini ve böylece 2014 yılındaki şampiyonluğun el değiştirebileceğini yazdı.
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2012-2016 yılları arasındaki şampiyonlukları incelenecek olan Manchester City, 2014 şampiyonluğunu kaybederse kupanın Liverpool'a verilme ihtimali ortaya çıkacak.
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Liverpool, bahsi geçen sezonu 84 puanla Manhcester City'nin yalnızca 2 puan gerisinde kalarak ligi 2. sırada tamamlamıştı.
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O sezon akıllarda kalan pozisyon, Steven Gerrard'ın ayağının kayması ve Chelsea'nin Demba Ba ile bulduğu golle Liverpool'u şampiyonluk etmesi olmuştu.
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Benzer bir süreçte İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Hukuk Kurulu, ''Calciopoli'' skandalı nedeniyle Juventus'tan alınıp Inter'e verilen ve daha sonra itiraz edilen 2005-2006 sezonu şampiyonluğunun Inter'de kalmasına hükmetmişti.
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Öte yandan Şampiyonlar Ligi kazanma hayali olduğunu belirten teknik direktör Pep Guardiola'nın da alınan bu cezanın ardından sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
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Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek yönetim beni kovabilir.'' demişti.
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Öte yandan Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Aymeric Laporte ve Sergio Agüero'nun da sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.