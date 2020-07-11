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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 12:06,

Luis Nani'den olay itiraf!

"Fareler ve kertenkelelerle..."

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Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, çocukluğuyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

2FARELER VE KERTENKELELERLE YAŞADIK
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"FARELER VE KERTENKELELERLE YAŞADIK"

Nani, kendisinin ve ailesinin çok zor zamanlar geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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"Cape Verde'de babam bizi terk ettiğinde yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Fareler ve kertenkelelerle yaşadık.

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Annem ve kardeşlerimle birlikteydik. Hayatlarımız için savaştık. Babam bizi terk edip belki de diğer çocuklarını görmeye gitti ve geri dönmedi. Ondan nefret edecek kadar onu çok sevdim.

510 KİŞİ BİR YATAK ODASI VE SALONU PAYLAŞTIK
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"10 KİŞİ BİR YATAK ODASI VE SALONU PAYLAŞTIK"

Annem bizi doyurmak ve büyütmek için her şeyi yaptı. Birkaç yıl sonra başka biriyle tanıştı. Daha sonra onun evine taşındık.

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10 kişi bir yatak odası, bir salon, mutfak ve tuvaleti paylaştık. Fareler ve kertenkeleler bizim için artık normal hale gelmişti.

7HER ŞEYE ALIŞIRSINIZ AMA AÇLIĞA ASLA
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"HER ŞEYE ALIŞIRSINIZ AMA AÇLIĞA ASLA"

Çocukken her şeyi alışabilirsiniz ama açlığa asla alışamazsınız. Bazı insanlar 'Afrika'daki çocuklara bakın' diyor. Onları deneyimlemeye çalışın. Ağzınız kuruduğunda ve mideniz açlıktan guruldadığında vücudunuzdaki ağrı o kadar güçlü olur ki içinizden bir şeyler eridiğini düşünürsünüz.

8LİZBONDA DİLENİYORDUK
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"LİZBON'DA DİLENİYORDUK"

Bu duyguyu çok sık hissettim. Açıkla ilgili tek iyi şey, bir çözüm bulmanızı sağlamasıdır. Kardeşim Paolo'nun fikriyle Lizbon'da dilenmeye başladık.

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Bize ekmek, çorba ve bisküvi veriyorlardı. Hatta bazıları bizi evlerine davet ederdi. Bize yemek verdiler çünkü çalmadık. Sorduk ve hep dürüst olduk.

10SPORTING ALTYAPISINA GİRDİ
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SPORTING ALTYAPISINA GİRDİ

Nani ve ailesi, Portekizli futbolcunun 17 yaşında Sporting Lizbon altyapısına girmesiyle rahat bir nefes aldı.

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Yeteneğiyle dikkat çeken Portekizli yıldız, 2007'de 25 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu.

122015TE FENERBAHÇEYE TRANSFER OLMUŞTU
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2015'TE FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU

2015 yılında 6 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tutan Nani daha sonra ise Valencia'ya gitmişti.

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Daha sonra Lazio ve Sporting Lizbon formaları giyen Nani, şimdilerde MLS ekiplerinden Orlando City'de oynuyor.

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