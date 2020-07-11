Luis Nani'den olay itiraf!

"HER ŞEYE ALIŞIRSINIZ AMA AÇLIĞA ASLA" Çocukken her şeyi alışabilirsiniz ama açlığa asla alışamazsınız. Bazı insanlar 'Afrika'daki çocuklara bakın' diyor. Onları deneyimlemeye çalışın. Ağzınız kuruduğunda ve mideniz açlıktan guruldadığında vücudunuzdaki ağrı o kadar güçlü olur ki içinizden bir şeyler eridiğini düşünürsünüz.