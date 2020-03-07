Loris Karius'un transfer ihtimali, Belçika'yı karıştırdı!
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius için Belçika futbolu adeta ayağa kalktı.
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Beşiktaş geçen sezon başında Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius ile sezon sonu yolları ayırmaya hazırlanıyor.
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Siyah-beyazlı kulübe geldiği günden beri taraftarların eleştirilerine maruz kalan Loris Karius, sözleşmesi bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacak.
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SERGEN YALÇIN AÇIKLADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
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Bu gelişmelerin ardından Belçika'da Karius için adeta alarm verildi.
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Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius için Belçika futbolu adeta ayağa kalktı.
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Kısa süre önce adı Anderlecht ile anılan isim için taraftarlar isyan bayrağını açtı.
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Belçika basınındaki habere göre, Anderlecht taraftarları Karius'un kendi takımlarına transfer olmasını istemiyorlar.
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İHTİYACIMIZ YOK
Haberde taraftarların Karius eleştirilerine özel olarak vurgulanırken, "Karius, Anderlecht'e ücretsiz gelebilir ama biz para verseler bile ona ihtiyacımız yok." yorumu paylaşıldı.
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Ayrıca Karius'un Liverpool forması giydiği sezonda, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollere de değinilirken, "Mignolet'ten daha iyi mi? Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu." twiti paylaşıldı.
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Loris Karius, Beşiktaş kariyerinde 66 maçta 95 gol yedi ve 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
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KARIUS'UN YERİNE 4 ADAY
Beşiktaş'ta ise Karius'un yerine şu an dört alternatifi geliyor.
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İlk seçenek, kulüp scout’larının uzun süredir takip ettikleri 24 yaşındaki Alman kaleci Timon Wellenreuther...
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Öte yandan menajerler de Beşiktaş’a Başakşehir’de iki sezondur şans bulamayan eski milli kaleci Volkan Babacan'ı önerdi.
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31 yaşındaki Volkan Babacan bu sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki 4 karşılaşmada forma şansı bulabildi. Tecrübeli kalecinin Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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Siyah beyazlılara önerilen bir diğer isim ise Belçika ekibi Royal Antwerp’ten milli eldiven Sinan Bolat. Bolat'ın da kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un kalesini koruyan 26 yaşındaki Alperen Uysal da Beşiktaş'a önerilen kaleci adaylarından biri.