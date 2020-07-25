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Hürriyet
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Futbol
Fotoğraflar: Backgrid
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 16:26,

Lionel Messi, tatilde fena yakalandı!

Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, Ibiza'da fena yakalandı...

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Barcelona tarihine adını yazdırmış, kimilerine göre tarihin en iyi futbolcuları arasında yer alan Lionel Messi, magazincilere çok fena yakalandı.

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Messi, kötü biten sezonun ardından soluğu hemen tatilde aldı.

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Liglerin bitmesinin ardından Lionel Messi, eşi Antonella Roccuzzo ile birlikte İspanya'nın ünlü tatil yeri Ibiza'ya gitti.

4IBIZADA MORAL DEPOLADI
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IBIZA'DA MORAL DEPOLADI

Lig şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptırarak büyük hayal kırıklığı yaratan Barcelona'da Messi, kötü geçen sezonun ardından Ibiza'da moral depoladı.

5ROMANTİK ANLAR
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ROMANTİK ANLAR

Messi'nin Antonella Roccuzzo ile romantik anları ise magazin muhabirleri tarafından yakalandı.

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Yatlarında tatilin keyfini geçiren ikilinin oldukça neşeli anlar yaşadığı görüldü.

7SUAREZ DE EŞLİK ETTİ
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SUAREZ DE EŞLİK ETTİ

İkiliye daha sonra Luis Suarez ve eşi de eşlik etti.

8KRİTİK MAÇ ÖNCESİ...
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KRİTİK MAÇ ÖNCESİ...

Barcelona, Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Napoli ile karşılaşacak.

9SERT SÖZLER KULLANMIŞTI
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SERT SÖZLER KULLANMIŞTI

Messi, lig bitiminde yaptığı açıklamada sert sözler kullanmıştı.

10EĞER BÖYLE GİDERSEK...
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'EĞER BÖYLE GİDERSEK...'

Yıldız futbolcu, ''Birçok şeyi değiştirmemiz gerek yoksa Napoli'ye de eleniriz'' şeklinde konuşmuştu...

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Messi ve Suarez, tatillerinin bitmesinin ardından Napoli maçının hazırlıkları için Barcelona'ya dönecekler.

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