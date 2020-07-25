Lionel Messi, tatilde fena yakalandı!

Barcelona tarihine adını yazdırmış, kimilerine göre tarihin en iyi futbolcuları arasında yer alan Lionel Messi, magazincilere çok fena yakalandı.Messi, kötü biten sezonun ardından soluğu hemen tatilde aldı.Liglerin bitmesinin ardından Lionel Messi, eşi Antonella Roccuzzo ile birlikte İspanya'nın ünlü tatil yeri Ibiza'ya gitti.Lig şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptırarak büyük hayal kırıklığı yaratan Barcelona'da Messi, kötü geçen sezonun ardından Ibiza'da moral depoladı.Messi'nin Antonella Roccuzzo ile romantik anları ise magazin muhabirleri tarafından yakalandı.Yatlarında tatilin keyfini geçiren ikilinin oldukça neşeli anlar yaşadığı görüldü.İkiliye daha sonra Luis Suarez ve eşi de eşlik etti.Barcelona, Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Napoli ile karşılaşacak.Messi, lig bitiminde yaptığı açıklamada sert sözler kullanmıştı.Yıldız futbolcu, ''Birçok şeyi değiştirmemiz gerek yoksa Napoli'ye de eleniriz'' şeklinde konuşmuştu...Messi ve Suarez, tatillerinin bitmesinin ardından Napoli maçının hazırlıkları için Barcelona'ya dönecekler.