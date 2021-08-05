Lionel Messi nereye transfer olacak? Messi Manchester City'le mi anlaşacak? Avrupa devleri peşinde!

MESSİ'NİN KARİYER HAYATI Lionel Messi, 24 Haziran 1987 tarihinde, İtalyan kökenli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Risario, Arjantin ’de dünyaya geldi. Fabrika işçisi olan babası Jorge Messi, aynı zamanda Grandoli adlı yerel bir futbol klübünün de antrenörlüğünü yapıyordu. Babasının futbolun içinde olmasından dolayı Messi, beş yaşındayken bu yerel klüpte forma giymeye başlayarak futbol hayatına atılmış oldu.



Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası‘nda final maçı da dahil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Kısa bir süre sonra Arjantin Millî Futbol Takımı‘nda forma giymeye başladı. Arjantin formasıyla 2006 FIFA Dünya Kupası‘na katıldı ve 2007 yılında Copa América‘da ikincilik yaşadı.