Lionel Messi nereye transfer olacak? Messi Manchester City'le mi anlaşacak? Avrupa devleri peşinde!
34 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona ile yollarını ayırması spor gündemine bomba gibi düştü. 16 yıldır Barcelona forması giyen Messi'nin Katalan devinde ayrılmasının ardından gözler Manchester City'e çevrildi. 2021 yılının başında Yaz transfer döneminde Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılıp Manchester City’ye transfer olacağı iddiaları gündemi uzun süre meşgul etmişti. Peki, Messi Manchester City'le mi anlaşacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Lionel Messi'nin hangi takımla anlaşacağı Barcelona vedası ile sporseverlerin gündemine geldi. Barcelona ile sözleşmesi biten Lionel Messi için Manchester City'nin daha önce teklifte bulunduğu öne sürülmüştü. Dünyanın en fazla maaş kazanan futbolcularından Lionel Messi'ye, Manchester City'nin sahiplerinden City Group'un teklif sunduğu konuşulmuştu. Messi'yi transfer etmek için en ciddi takımların başında ise Manchester City ve PSG gelirken konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.
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MESSİ NEREYE TRANSFER OLACAK?
2021 Şubat ayında öne sürülen iddialar şu yöndeydi;
Messi'ye Manchester City'de oynaması için 2+1 yıllık teklifte bulunan City Group, ardından New York City FC'de de 2 yıl forma giyeceği bir sözleşme sundu. Bünyesinde hem Manchester City hem de New York City FC'yi barındıran City Group, böylece Arjantinli futbolcuya içinde İngiltere + ABD içeren 5 yıllık bir teklif götürdü.
Manchester City, transferin gerçekleşmesi halinde Lionel Messi için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Fakat City Group için transferin maliyeti 500 milyon Euro'yu buluyor.
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Öte yandan Lionel Messi'nin gitmesi beklenen Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın sürpriz bir görüşme yaptığı yazılmıştı.
İspanyol basınında aktarılan bilgilere göre Guardiola, Arjantinli oyuncu ile görüştü ve takımda kalarak, futbolu Barcelona'da bırakmasının daha doğru olacağını belirtti.
Ancak transferle ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.
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MESSİ'NİN KARİYER HAYATI
Lionel Messi, 24 Haziran 1987 tarihinde, İtalyan kökenli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Risario, Arjantin ’de dünyaya geldi. Fabrika işçisi olan babası Jorge Messi, aynı zamanda Grandoli adlı yerel bir futbol klübünün de antrenörlüğünü yapıyordu. Babasının futbolun içinde olmasından dolayı Messi, beş yaşındayken bu yerel klüpte forma giymeye başlayarak futbol hayatına atılmış oldu.
Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası‘nda final maçı da dahil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Kısa bir süre sonra Arjantin Millî Futbol Takımı‘nda forma giymeye başladı. Arjantin formasıyla 2006 FIFA Dünya Kupası‘na katıldı ve 2007 yılında Copa América‘da ikincilik yaşadı.
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Ardından 2008 Yaz Olimpiyatları’nda Arjantin Olimpiyat Takımı’yla altın madalya kazandı. Arjantin 2010 FIFA Dünya Kupası‘nda çeyrek finalde elenirken Messi turnuvayı 3 asistle tamamladı. Ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2011 Copa América‘da da mücadele etse de Arjantin, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 09 Aralık 2012 tarihinde, Gerd Müller‘in bir takvim yılı içerisinde atmış olduğu 84 gollük rekoru egale etti.
Kariyerini 16 yıldır Katalan ekibinde sürdüren Messi, Barcelona'da 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.