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GeriFutbol Lionel Messi, Barcelona - Napoli maçı sonrası Cüneyt Çakır'ın elini sıkmayı reddetti!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ağustos 2020 - 14:55,

Lionel Messi, Barcelona - Napoli maçı sonrası Cüneyt Çakır'ın elini sıkmayı reddetti!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup edip çeyrek finale yükselirken karşılaşmaya Lionel Messi ve Cüneyt Çakır arasında yaşananlar damgasını vurdu.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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İspanya'da oynanan Barcelona-Napoli maçını yöneten Cüneyt Çakır, kararlarıyla dikkat çekti.

3MESSINİN GOLÜ VARDAN DÖNDÜ
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MESSI'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Dakikalar 30'u gösterdiğinde takımının ikinci golünü atan Messi, bir gol daha attı ve farkı üçe çıkarttı. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından Arjantinli yıldızın topu eliyle aldığını belirtip golü iptal etti.

4UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİLER
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UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİLER

VAR hakemi Mete Kalkavan, Messi'nin golden önce topa elle dokunduğunu tespit etti ve golü iptal ettirdi. Bu kararın ardından Barcelona cephesi uzun süre itiraz etti.

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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cüneyt Çakır ve Lionel Messi arasında çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı...

6YUMRUK SELAMI İÇİN ELİNİ UZATTI...
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YUMRUK SELAMI İÇİN ELİNİ UZATTI...

Cüneyt Çakır, maç sonu tüm futbolcularla yumruk selamı yaparken Messi'ye de elini uzattı.

7MESSIDEN ŞOK EDEN TEPKİ
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MESSI'DEN ŞOK EDEN TEPKİ

Ancak yıldız futbolcu, Cüneyt Çakır ile yumruk selamı yapmayı reddetti ve Türk hakeme parmağını salladı.

8SİNİRLİ HAREKETLER...
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SİNİRLİ HAREKETLER...

Cüneyt Çakır'ın kararlarından memnun olmayan Messi'nin Çakır ile yaptığı konuşmada oldukça sinirli olduğu görüldü.

9MAÇ SONU ELEŞTİRİ
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MAÇ SONU ELEŞTİRİ

Öte yandan maçın hakemi Cüneyt Çakır, karşılaşma sonrası hem İspanyol hem de İtalyan basını tarafından eleştirildi.

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Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, ''Gol öncesi Lenglet, kendisine avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam ettiriyor. Ancak, Barcelona'nın verdiği golü geçerli saymamalıydı'' diye konuştu.

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Katalan medyasında ise Lionel Messi'nin 30. dakikada attığı golün geçersiz sayılmasını eleştirdi

12VAR KARARI NEDEN UZUN SÜRÜYOR
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VAR KARARI NEDEN UZUN SÜRÜYOR?

Messi'nin eliyle müdahelede bulunmadığını belirten İspanyol medyası, ayrıca VAR kararının çok uzun sürmesini eleştirdi.

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İtalyan basını da Barcelona'nın ilk golünde faul olduğunu ve hakem Cüneyt Çakır ve VAR'ın bu pozisyonu atladığını kaydetti.

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