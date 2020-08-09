Lionel Messi, Barcelona - Napoli maçı sonrası Cüneyt Çakır'ın elini sıkmayı reddetti!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
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İspanya'da oynanan Barcelona-Napoli maçını yöneten Cüneyt Çakır, kararlarıyla dikkat çekti.
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MESSI'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Dakikalar 30'u gösterdiğinde takımının ikinci golünü atan Messi, bir gol daha attı ve farkı üçe çıkarttı. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından Arjantinli yıldızın topu eliyle aldığını belirtip golü iptal etti.
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UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİLER
VAR hakemi Mete Kalkavan, Messi'nin golden önce topa elle dokunduğunu tespit etti ve golü iptal ettirdi. Bu kararın ardından Barcelona cephesi uzun süre itiraz etti.
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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cüneyt Çakır ve Lionel Messi arasında çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı...
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YUMRUK SELAMI İÇİN ELİNİ UZATTI...
Cüneyt Çakır, maç sonu tüm futbolcularla yumruk selamı yaparken Messi'ye de elini uzattı.
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MESSI'DEN ŞOK EDEN TEPKİ
Ancak yıldız futbolcu, Cüneyt Çakır ile yumruk selamı yapmayı reddetti ve Türk hakeme parmağını salladı.
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SİNİRLİ HAREKETLER...
Cüneyt Çakır'ın kararlarından memnun olmayan Messi'nin Çakır ile yaptığı konuşmada oldukça sinirli olduğu görüldü.
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MAÇ SONU ELEŞTİRİ
Öte yandan maçın hakemi Cüneyt Çakır, karşılaşma sonrası hem İspanyol hem de İtalyan basını tarafından eleştirildi.
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Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, ''Gol öncesi Lenglet, kendisine avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam ettiriyor. Ancak, Barcelona'nın verdiği golü geçerli saymamalıydı'' diye konuştu.
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Katalan medyasında ise Lionel Messi'nin 30. dakikada attığı golün geçersiz sayılmasını eleştirdi
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VAR KARARI NEDEN UZUN SÜRÜYOR?
Messi'nin eliyle müdahelede bulunmadığını belirten İspanyol medyası, ayrıca VAR kararının çok uzun sürmesini eleştirdi.
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İtalyan basını da Barcelona'nın ilk golünde faul olduğunu ve hakem Cüneyt Çakır ve VAR'ın bu pozisyonu atladığını kaydetti.