Lionel Messi, Barcelona - Napoli maçı sonrası Cüneyt Çakır'ın elini sıkmayı reddetti!

MESSI'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ Dakikalar 30'u gösterdiğinde takımının ikinci golünü atan Messi, bir gol daha attı ve farkı üçe çıkarttı. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından Arjantinli yıldızın topu eliyle aldığını belirtip golü iptal etti.