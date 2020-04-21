Spor Arena Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 17:10 , 21 Nisan 2020 - 17:12

Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi akıllara, maçların ne zaman oynanacağı ve Süper Lig'de kalan maçların ne zaman tamamlanacağını getirdi. Başta şampiyonluk yarışı içindekilerin olmak üzere pek çok taraftar ve futbolsever, Süper Lig öncelikli olmak üzere lig maçlarının oynanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?