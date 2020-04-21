Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
Liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi akıllara, maçların ne zaman oynanacağı ve Süper Lig'de kalan maçların ne zaman tamamlanacağını getirdi. Başta şampiyonluk yarışı içindekilerin olmak üzere pek çok taraftar ve futbolsever, Süper Lig öncelikli olmak üzere lig maçlarının oynanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini geçti. Ülkemizde de vaka sayısı hızla artarken, yaklaşık bir aydır Süper Lig maçlarına ara verilmişti. Pek çok futbolsever şimdi maçların kaldığı yerden ne zaman devam edeceğine odaklandı. İşt, 'Maçlar ne zaman oynanacak?' sorusunun yanıtı...
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Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'in nasıl devam edeceği ve nerede, hangi koşullarda devam edeceği konusunda bilgilere ortaya çıkmaya başladı. Yayıncı kuruluşun deneyimli spikeri Ercan Taner, sosyal medya hesabından detayları paylaştı.Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'in nasıl devam edeceği ve nerede, hangi koşullarda devam edeceği konusunda bilgilere ortaya çıkmaya başladı. Yayıncı kuruluşun deneyimli spikeri Ercan Taner, sosyal medya hesabından detayları paylaştı.
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Antalya ve Alanya'nın merkez olarak kabul edileceği Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanacak. Ligin başlangıç tarihi olarak ise Haziran ayının üçüncü haftası yani 15 Haziran 2020 gibi bir tarihe masanın üzerinde duruyor.
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Teknik direktörler,futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 corona virüsü testi yapılacağı ayrıca maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçüleceği kurallar arasında. Ayrıca maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak.
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Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı "Bilim Kurulu" verecek. Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak. Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek.