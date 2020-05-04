Koronavirüs günlerinde tarihi futbola dönüş planı! Dünya şaşıracak...
Dünyada koronavirüsün etkileri hafiflemeye başlarken çok konuşulacak futbola dönüş planı da ortaya çıktı. Ancak bu hiç de alışık olmadığımız bir şekilde gerçekleşecek.
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Geçtiğimiz haftalarda Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya kentinin tüm dünya liglerine ev sahipliği yapmaya talip olduğunu söylemişti.
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ANTALYA ÖNE ÇIKMIŞTI
Yaşacan, "Antalya bölgemizde Kemer'den Alanya'ya kadar FIFA standartlarında 200'ün üzerinde sahamız var. Bunların yüzde 50'sinin televizyon yayını yapmaya uygun ışıklandırmaları var. Uygun görülürse Süper Lig'i Antalya'da tamamlayabiliriz. Sadece Türkiye Süper Ligi'ni değil, dünyanın bütün futbol liglerini bile Antalya'da oynatabiliriz. Biz Antalya olarak hazırız. Kundu, Belek'te ve Manavgat'ta aynı anda dört ülkenin liglerini bitirebilecek saha sayımız ve otelimiz mevcut. FIFA ve UEFA uygun görürse hemen başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
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Deplasman ve ulaşım sıkıntısı olmayacağı için takımların yoğun maç trafiğini de kaldırabilecek kondisyona sahip olacağına işaret eden Yaşacan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı'nın onaylayacağı tedbirlerle Antalya'nın bu organizasyon sınavını da başarıyla verebileceğini kaydetti.
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SERİE A-TÜRKİYE İDDİASI VE...
Hatta bu açıklamaların ardından koronavirüsün en fazla can aldığı İtalya'da Serie A için Türkiye iddiası ortaya atıldı.
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ADA'DA TARİHİ KARAR
İngiltere Premier Lig yönetimi de koronavirüs nedeniyle ara verilen organizasyonda kalan 92 karşılaşmayı oynatmanın yollarını arıyor.
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İngiliz basınına göre ligin A planı, maçları tarafsız sahada ve seyircisiz oynatmak ancak bu konuda çeşitli çekinceler mevcut...
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NEVİLLE DE YURT DIŞI DEDİ, ÜLKE BELİRLENDİ
Manchester United ile İngiltere Milli Takımı’nın eski futbolcusu ve TV yorumcusu Gary Neville ise Premier Lig maçlarının yurt dışında oynanması gerektiğini savundu.
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PERTH TALİP OLDU
Avustralya’nın Perth kenti de Premier Lig’e ev sahipliği için talip... Fikrin sahibi ise yerel yönetimin de desteğini alan İngiliz menajer Gary Williams...
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TARAFTAR VAR
Williams gerek güvenlik, gerek ülkede fazla koronavirüs vakası olmaması, gerekse yerel saatin İngiltere’ye uygun olması nedeniyle planının gerçekleşebileceği görüşünde.
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20 KULÜP ORAYA UÇACAK
Taslağa göre ligdeki 20 kulübün kadroları Perth’e uçacak.
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Halihazırda otellerin boş olduğu kentte her kulüp ayrı otele yerleşecek.