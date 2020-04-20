Spor Arena
Koronavirüs (corona virüsü) sonrası bir şok daha! Michael Schumacher...
2013 Aralık'ında Fransa Alpleri'nde geçirdiği kaza sonrası hiçbir görüntüsü basına gösterilmeyen Formua 1 efsanesi Michael Schumacher için corona virüs alarmı verilmişti.
7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in konumu sır gibi saklanırken, efsane pilotun 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.
AİLE KORUMAYA ALDI
Ailesinin, Schumacher'in bu salgından korunması için onu ekstra bir korumaya aldığı öğrenildi.
ONU PİSTLERE SOKAN KİŞİDEN ŞOK SÖZLER
Efsane Alman pilot Michael Schumacher'i pistlere sokan kişi olarak tanınan Eddie Jordan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1991 yılında Schumacher'e ilk kez Formula 1 aracını teslim eden Jordan takımının sahibi Eddie Jordan, efsane ismin 'en iyisi olmadığını' belirtti. Bu sözler motor dünyasında şok etkisi yarattı. İşte o açıklama
EN İYİSİ 'MİCHAEL' DEĞİLDİ
Büyük ihtimal Michael en yetenekli pilottu ama bana göre en iyisi Alain Prost... 30 yıldan fazladır bu işin içindeyim ve gördüğüm en iyisi oydu.
İNSANLAR SENNA'YA İNANIYORDU
Schumacher'i en iyisi yapmak istedim ama yapamadım. İnanılmaz bir yeteneği vardı, belki de Senna kadar yetenekliydi. Ancak insanlar Senna'yı daha çok seviyordu çünkü onun en iyisi olduğuna yürekten inanıyorlardı.
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