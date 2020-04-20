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Spor Arena
Haber Giriş: 20 Nisan 2020 - 10:33,

Koronavirüs (corona virüsü) sonrası bir şok daha! Michael Schumacher...

2013 Aralık'ında Fransa Alpleri'nde geçirdiği kaza sonrası hiçbir görüntüsü basına gösterilmeyen Formua 1 efsanesi Michael Schumacher için corona virüs alarmı verilmişti.

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7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in konumu sır gibi saklanırken, efsane pilotun 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.

2TEKERLEKLİ SANDALYEDE AĞLIYOR

'TEKERLEKLİ SANDALYEDE AĞLIYOR'

Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor" demişti.

3KORONAVİRÜS ALARMI

KORONAVİRÜS ALARMI

27 bin civarı vakanın görüldüğü İsviçre'de Cenevre Gölü kenarında yaşayan Schumacher ailesi için korona virüs alarmı da verildi.

4ÇOK KRİTİK

ÇOK KRİTİK

Coronavirüsün Schumacher'e bulaşması durumunda efsane ismin 7 yıldır koma sürecinin ölümle sonuçlanacağı biliniyor.

5AİLE KORUMAYA ALDI

AİLE KORUMAYA ALDI

Ailesinin, Schumacher'in bu salgından korunması için onu ekstra bir korumaya aldığı öğrenildi.

6ONU PİSTLERE SOKAN KİŞİDEN ŞOK SÖZLER

ONU PİSTLERE SOKAN KİŞİDEN ŞOK SÖZLER

Efsane Alman pilot Michael Schumacher'i pistlere sokan kişi olarak tanınan Eddie Jordan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1991 yılında Schumacher'e ilk kez Formula 1 aracını teslim eden Jordan takımının sahibi Eddie Jordan, efsane ismin 'en iyisi olmadığını' belirtti. Bu sözler motor dünyasında şok etkisi yarattı. İşte o açıklama

7EN İYİSİ MİCHAEL DEĞİLDİ

EN İYİSİ 'MİCHAEL' DEĞİLDİ

Büyük ihtimal Michael en yetenekli pilottu ama bana göre en iyisi Alain Prost... 30 yıldan fazladır bu işin içindeyim ve gördüğüm en iyisi oydu.

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Sözleşmelerde hep istediği bir madde vardı. Irvine, Barrichello veya diğerleri, kim olursa olsun takımdaki diğer kişinin ikinci pilot olmasını isterdi.

9İNSANLAR SENNAYA İNANIYORDU

İNSANLAR SENNA'YA İNANIYORDU

Schumacher'i en iyisi yapmak istedim ama yapamadım. İnanılmaz bir yeteneği vardı, belki de Senna kadar yetenekliydi. Ancak insanlar Senna'yı daha çok seviyordu çünkü onun en iyisi olduğuna yürekten inanıyorlardı.

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HAMİLTON TARİHİN EN İYİSİ OLABİLİR

Bence önümüzdeki aylarda, tabii bu sene şampiyona düzenlenirse, bir efsaneye tanıklık edebiliriz. 7 şampiyonlukla Lewis Hamilton, tarihin en iyi pilotu olma ünvanını alabilir. Bence bunu yapma şansı oldukça büyük.

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Michael Schumacher, 1991 yılında Jordan takımıyla sadece bir yarışa çıkmıştı. Oldukça zor bir pist olarak bilinen Belçika'da ilk kez yarışmasına rağmen Alman pilot yarışa 7. sırada başlamaya hak kazanıp tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Schumacher, bu yarışın ardından Benetton Formula takımıyla bir anlaşma imzalamıştı.

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Jordan takımı, bu anlaşmaya karşı İngiliz mahkemelerinde itiraz başvurusunda bulunsa da, bu başvuru Jordan takımı ile bir kontratı bulunmaması nedeniyle reddedilmişti.

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Michael Schumacher sporculuk kariyerinden arşiv görüntüleri...

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