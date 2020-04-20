Koronavirüs (corona virüsü) sonrası bir şok daha! Michael Schumacher...

İNSANLAR SENNA'YA İNANIYORDU Schumacher'i en iyisi yapmak istedim ama yapamadım. İnanılmaz bir yeteneği vardı, belki de Senna kadar yetenekliydi. Ancak insanlar Senna'yı daha çok seviyordu çünkü onun en iyisi olduğuna yürekten inanıyorlardı.