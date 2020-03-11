MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKoronavirüs senaryoları! Çare İstanbul...
GeriFutbol Koronavirüs senaryoları! Çare İstanbul...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 07:31, /

Koronavirüs senaryoları! Çare İstanbul...

Dünyayı saran salgın spor dünyasını da derinden etkiledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Dünya genelinde 3 bine yaklaşık insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını, EURO 2020'nin geleceğini değiştirebilir. İşte senaryolar...

2SORU 1: 2020 ŞAMPiYONLAR LiGi FiNALi iSTANBUL’DAN ALINIR MI

SORU 1: 2020 ŞAMPiYONLAR LiGi FiNALi iSTANBUL’DAN ALINIR MI?

Maç, planlandığı gibi 30 Mayıs ta İstanbul’da yapılacak. UEFA, seyircisiz dahi olsa karşılaşmanın oynanmasını istiyor...

3SORU 2: İTALYA - TÜRKİYE MAÇININ YERİ DEĞİŞİR Mİ

SORU 2: İTALYA - TÜRKİYE MAÇININ YERİ DEĞİŞİR Mİ?

UEFA, ‘Şu an itibariyla değişiklik yok’ dedi. Ancak İtalya’daki karantina sürerse, 12 Haziran’daki EURO 2020 maçı İstanbul’a alınabilir

4SORU 3: A MİLLİ TAKIMIN ÖZEL MAÇLARINA SEYİRCİ GİRECEK Mİ

SORU 3: A MİLLİ TAKIM'IN ÖZEL MAÇLARINA SEYİRCİ GİRECEK Mİ?

27 Mart’ta Ljubljana’daki Slovenya ve 30 Mart’ta Viyana’daki Avusturya karşılaşmalarına seyirci alınmayacak...

5

Koronavirüs tehlikesi tüm dünyayı tehdit ederken, birçok ülkede spor faaliyetleri ya durduruldu ya da seyircisiz oynanma kararı çıktı. Peki, Türkiye’yi ilgilendiren futbol organizasyonlarında durum ne?

6

1- Öncelikle 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçıyla ilgili bilgilendirme yapalım...

7

Şu an itibariyla değişiklik yok. Maç, planlandığı tarihte oynanacak. Ancak her şey hastalığın seyrine bağlı. Eğer ülkemizde de görülürse final maçının durumu tartışmaya açılır. Kaldı ki bu, UEFA’nın tek başına alacağı bir karar da değil, hükümetleri ilgilendiren bir olay. UEFA, televizyon yayınından ciddi gelir elde ettiği için seyircisiz dahi olsa maçı oynatmaktan yana.

8

UEFA: Yetkililerle görüşmeler sürüyor

2- EURO 2020’nin açılış maçı olan İtalya-Türkiye mücadelesine gelince... Tamamı karantina altında olan İtalya’daki tüm spor faaliyetleri 3 Nisan’a gününe kadar durduruldu. Ülkedeki koronavirüs tehlikesi devam ettiği takdirde İtalya-Türkiye maçının İstanbul’a alınma ihtimali son derece yüksek. UEFA’dan dün yapılan açıklamada, şu an programda bir değişiklik olmadığı belirtilerek, “Şu anda durum kontrol altında. EURO 2020’nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran’da Roma’da açılış yapılacak. Koronavirüsle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor” denildi.

9Slovenya’da vaka sayısı 31’e çıktı

Slovenya’da vaka sayısı 31’e çıktı

3- EURO 2020’de mücadele edecek A Milli Takımımızın 27 Mart’ta Ljubljana’da Slovenya ve 30 Mart’ta Viyana’da Avusturya ile oynayacağı özel maçlarla ilgili karar da dün çıktı. Koronavirüs vakası sayısının 31’e çıktığı Slovenya’da Dışişleri Bakanlığı, Slovenya-Türkiye karşılaşmasına seyirci alınmayacağını duyurdu. Açıklamada, Alp Disiplini Kupası dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi. Avusturya-Türkiye maçına da aynı şekilde seyirci alınmayacak.

10Federasyonlardan erteleme talebi

Federasyonlardan erteleme talebi

Koronavirüs salgının dünyanın dört bir yanına yayılmasının ardından ülke federasyonları da UEFA ile iletişime geçerek EURO 2020'nin ertelenmesini talep etti.

11

FOX Sports muhabiri Adriano Del Monte, bazı federasyonların UEFA ile görüşerek EURO 2020'nin 2021 yılına ertelenmesini rica ettiklerini söyledi.

12

Federasyonların bu talebinin sebebi, koronavirüs sebebiyle askıya alınan domestik liglerin bu gecikme sebebiyle Avrupa Şampiyonası ile çakışma endişesi.

13

Avrupa'da birçok lig, koronavirüs ertelemeleri sebebiyle sezon başında belirlenen fikstürden daha geç tamamlanacak ve bu da Avrupa Şampiyonası'na çok yakın bir tarihe denk geliyor.

14

UEFA'nın federasyonlardan gelen bu talebi kaydadeğer bulduğu ve üzerinde düşündüğü kaydedildi.

15

EURO 2020 hakkında herhangi bir erteleme kararı verilmemesi halinde turnuva 12 Haziran 2020 tarihinde başlayacak.

16
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi