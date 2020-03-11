Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 07:31,
Koronavirüs senaryoları! Çare İstanbul...
Dünyayı saran salgın spor dünyasını da derinden etkiledi.
Dünya genelinde 3 bine yaklaşık insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını, EURO 2020'nin geleceğini değiştirebilir. İşte senaryolar...
SORU 2: İTALYA - TÜRKİYE MAÇININ YERİ DEĞİŞİR Mİ?
UEFA, ‘Şu an itibariyla değişiklik yok’ dedi. Ancak İtalya’daki karantina sürerse, 12 Haziran’daki EURO 2020 maçı İstanbul’a alınabilir
Koronavirüs tehlikesi tüm dünyayı tehdit ederken, birçok ülkede spor faaliyetleri ya durduruldu ya da seyircisiz oynanma kararı çıktı. Peki, Türkiye’yi ilgilendiren futbol organizasyonlarında durum ne?
Şu an itibariyla değişiklik yok. Maç, planlandığı tarihte oynanacak. Ancak her şey hastalığın seyrine bağlı. Eğer ülkemizde de görülürse final maçının durumu tartışmaya açılır. Kaldı ki bu, UEFA’nın tek başına alacağı bir karar da değil, hükümetleri ilgilendiren bir olay. UEFA, televizyon yayınından ciddi gelir elde ettiği için seyircisiz dahi olsa maçı oynatmaktan yana.
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