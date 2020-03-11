Koronavirüs senaryoları! Çare İstanbul...

Şu an itibariyla değişiklik yok. Maç, planlandığı tarihte oynanacak. Ancak her şey hastalığın seyrine bağlı. Eğer ülkemizde de görülürse final maçının durumu tartışmaya açılır. Kaldı ki bu, UEFA’nın tek başına alacağı bir karar da değil, hükümetleri ilgilendiren bir olay. UEFA, televizyon yayınından ciddi gelir elde ettiği için seyircisiz dahi olsa maçı oynatmaktan yana.