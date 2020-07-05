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GeriBasketbol Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili ses kayıtları ortaya çıktı
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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 11:45,

Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili ses kayıtları ortaya çıktı

13 dakikalık sessizliğin ardından...

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Spor Arena Dış Haberler | Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan da yaşamını yitirmişti.

3EŞİ DAVA AÇMIŞTI
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EŞİ DAVA AÇMIŞTI

Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve Island Express'e dava açmış ve pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti. Vanessa Bryant dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.

4KAZADAN KOBE SORUMLU
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"KAZADAN KOBE SORUMLU"

Ara George Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan da Kobe'nin kazadan sorumlu olduğunu söyleyerek tepki çekmişti. Island Express şirketi ise konuyla ilgili davanın devam ettiğini ve sonuçlanana kadar herhangi bir yorumda bulunulmayacağını bildirmişti.

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Kobe'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Los Angeles Times'a göre; Transkript, telefon görüşmeleri, e-postalardan oluşan 1700 sayfadan fazla belge mahkemeye sunuldu.

6BURADA YAĞMUR YAĞMAYA BAŞLADI
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"BURADA YAĞMUR YAĞMAYA BAŞLADI"

Ortaya çıkan sesli mesajlarda Kobe ve beraberindekileri taşıyan helikopterin John Wayne Havaalanı'ndan 9.06'da kalkıyor, 09.33'te ise Camarilla Havaalanı'ndan bir pilot "Burada hafif yağmur yağmaya başladı" diyor.

7ARA İYİ MİSİN SORUSUNA CEVAP GELMİYOR
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'ARA İYİ MİSİN?' SORUSUNA CEVAP GELMİYOR

Planlanan varış saati olan 9.45'ten 3 dakika sonra bir diğer pilot "Geldiler mi?" diye soruyor, 1 dakika sonra ise "Henüz değil" cevabı veriliyor. 13 dakikalık sessizliğin ardından 10.02'de pilotlar Kobe'nin helikopteri ile iletişime geçmek istiyor. "Ara iyi misin?" sorusuna ise cevap gelmiyor. Daha sonra helikopterin bu mesajdan 17 dakika önce düştüğü anlaşılıyor.

8HAVA SORUN OLABİLİR
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"HAVA SORUN OLABİLİR"

Kazadan önceki gece ise pilot Ara Zobayan, OC Helicopters çalışanı Patti Taylor'ın "Hava yarın iyi görünüyor mu?" mesajına "Az önce kontrol ettim. Yarın en iyi gün değil ama bugünkü kadar da kötü değil" yanıtını veriyor. Taylor ise daha sonra "Hava sorun olabilir. Sabah bana hava durumu hakkında tavsiyelerde bulun" diyor.

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Patt Taylor, sabah saat 9.45'te Island Express başkan yardımcısı Whitney Bagge'den helikopterle teması kaybettikleri yerin doğrulanmasını istiyor. Şirket saat 10.22'de kaybolan helikopteri aramak için başka bir helikopter hareket ettirmeye hazırlanırken, 5 dakika sonra tüm dünyayı yıkan kazanın gerçekleştirildiği doğrulanıyor.

10ASİSTANI UÇUŞ SAATİNİ ERKENE ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
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ASİSTANI UÇUŞ SAATİNİ ERKENE ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kobe Bryant'ın eski asistanı da kazadan önceki gece efsane ismin 9.45'teki uçuş saatini 9.00'a çektiğini belirtmişti. Yahoo Sports'a konuşan asistan, Kobe'nin kızının maçından önceki karşılaşmayı da izlemek için bu kararı verdiğini söylemişti.

11KIRIK KEMİKLER, PARÇALANMIŞ VÜCUTLAR...
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KIRIK KEMİKLER, PARÇALANMIŞ VÜCUTLAR...

Los Angeles Eyaleti Tıp Muhayenehanesi Koroner Bürosu tarafından açıklanan otopsi raporunda ise kırık kemikler, parçalanmış vücutlar ve yanan elbiselerdeki uçak yakıtı kokusuyla ilgili çarpıcı ifadeler yer almıştı.

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Kobe Bryant'ın vücudunun tamamen yandığı ve cesedinin parmak izlerinden tespit edilebildiği belirtilirken, efsane ismin vücudunda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve narkolepsi tedavisinde kullanılan metilfenidat ilacı bulunduğu da vurgulanmıştı.

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Sağ omzunda eşi Vanessa'nın isminin yazdığı bir taç dövmesi olduğu, sağ kolunda da 4 kızının üçünün (Bianka, Natalia, Gianna) adının yazdığı ifade edildi. Raporda helikopterin pilotu Ara Zobayan'ın da vücudunda alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığı belirtildi.

14184 MİL HIZLA DAĞA ÇARPMIŞTI
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184 MİL HIZLA DAĞA ÇARPMIŞTI

Rapora göre Kobe Bryant ve arkadaşlarını taşıyan Ara George Zobayan yönetimindeki Sikorsky S-76B helikopter sabah saat 9.06'da Kaliforniya Orange County'deki John Wayne Havalimanı'ndan kalktı.

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Bin Oaks'taki Mamba Akademisi'nde bir gençlik basketbol maçına giden helikopter saat 10 civarında saatte 184 mil (296 km) hızla dağa çarptı.

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Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu üyesi Jennifer Homendy kazanın ardından düzenlediği basın toplantısında helikopterde TAWS sistemi (Arazi Önleme ve Uyarı Sistemi) bulunmadığını açıklamıştı.

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Motor arızası ve mekanik sorunların tespit edilemediği kazayla ilgili Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun soruşturması devam ediyor.

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