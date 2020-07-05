Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili ses kayıtları ortaya çıktı

'ARA İYİ MİSİN?' SORUSUNA CEVAP GELMİYOR Planlanan varış saati olan 9.45'ten 3 dakika sonra bir diğer pilot "Geldiler mi?" diye soruyor, 1 dakika sonra ise "Henüz değil" cevabı veriliyor. 13 dakikalık sessizliğin ardından 10.02'de pilotlar Kobe'nin helikopteri ile iletişime geçmek istiyor. "Ara iyi misin?" sorusuna ise cevap gelmiyor. Daha sonra helikopterin bu mesajdan 17 dakika önce düştüğü anlaşılıyor.