Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketine dava açtı
NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi Bryant'ın ölümüne neden olan helikopter kazası hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
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26 Ocak'ta Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile pilot Ara George Zobayan dahil 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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Tüm dünyayı şok eden kazanın üstünden bir ay geçti. Yeni gelişmeler ise devam ediyor...
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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşi ve kızının ölümüne neden olan kazada helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açtı.
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Vanessa Bryant, Los Angeles'ta açtığı davada şirketi "ihmal sonucu ölümlere sebebiyet vermekle" suçladı.
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Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini söylüyor.
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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın istediği tazminat ise açıklanmadı. Island Express Helicopters şirketi kaza sonrası seferlerini durdurmuştu.
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Öte yandan Kobe Bryant için 20 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Arena'da bir anma töreni düzenlendi.
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Törene binlerce kişi katılırken oldukça duygusal anlar yaşandı.
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Törende Kobe Bryant'ın arkadaşı Beyonce de sahne aldı ve efsanevi basketbolcunun en sevdiği şarkılarından XO'yu onun için söyledi.
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Vanessa Bryant törende Kobe Bryant için ''Benimdi. Her şeyimdi'', Gianna Bryant için ise ''inanılmaz tatlı ve nazih bir ruha sahipti'' sözlerini kullandı.
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Michael Jordan, Magic Johnson ve Bryant'ın eski takım arkadaşlarından Shaquille O'Neal gibi unutulmaz basketbolcular da törene katıldı.
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Michael Jordan, konuşurken göz yaşlarını tutamadı...