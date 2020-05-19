Ã‡OK FENA YAPACAÄžIM YÃ¼kseklik korkusu olan ve uÃ§aÄŸa bindiÄŸinde korktuÄŸunu ifade eden Mert, "Helikoptere de ilk kez biniyorum.Â Bu Emre var ya Emre. Ã‡ok fena yapacaÄŸÄ±m" diyerek helikopterde yaÅŸanan diyaloÄŸu aktardÄ±