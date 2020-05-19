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GeriFutbol Kobe Bryant sözleri Survivor Mert'i çÄ±ldÄ±rttÄ±!
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Futbol
Spor Arena / FotoÄŸraflar: Acunn
Haber GiriÅŸ: 19 MayÄ±s 2020 - 10:26,

Kobe Bryant sözleri Survivor Mert'i çÄ±ldÄ±rttÄ±!

Survivor'da yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan Mert, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Yunus Emre'nin helikopterde Kobe Bryant Ã¶rneÄŸi verdiÄŸi anlarÄ± anlatÄ±rken Ã§ok sinirlendi.

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NBA ve dÃ¼nya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant, ocak ayÄ±nda kÄ±zÄ± Gianna Bryant ve 7 kiÅŸiyle birlikte geÃ§irdiÄŸi helikopter kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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Daha sonra Kobe Bryant ve eÅŸi Vanessa arasÄ±ndaki sÃ¶zleÅŸme ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ikilinin, aynÄ± hava aracÄ±na birlikte binmeme konusunda bir anlaÅŸma yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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Bryant ailesine yakÄ±n kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada eÅŸi Vanessa ile birlikte aynÄ± anda helikoptere binmemeye gayret gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ ve ''Bu sayede eÅŸi Vanessa ve kÄ±zlarÄ± Natalia (17), Bianka (3) ve Haziran 2019â€™da doÄŸan Capri hayatta kaldÄ±.'' demiÅŸti.

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Survivor'Ä±n da son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kazanÄ±lan helikopter Ã¶dÃ¼lÃ¼ sÄ±rasÄ±nda ilginÃ§ anlar yaÅŸandÄ±.

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AynÄ± takÄ±mda yer alan yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan Mert ve Yunus Emre birlikte helikoptere bindi

6KOBE BRYANTI ANLATINCA...
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KOBE BRYANT'I ANLATINCA...

Emre, Kobe Bryant ile ilgili anÄ±larÄ± anlatÄ±nca Mert buna bir hayli sinirlendi.

7Ã‡OK FENA YAPACAÄžIM
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Ã‡OK FENA YAPACAÄžIM

YÃ¼kseklik korkusu olan ve uÃ§aÄŸa bindiÄŸinde korktuÄŸunu ifade eden Mert, "Helikoptere de ilk kez biniyorum.Â Bu Emre var ya Emre. Ã‡ok fena yapacaÄŸÄ±m" diyerek helikopterde yaÅŸanan diyaloÄŸu aktardÄ±

8AÄžABEY KOBE Ã–LDÃœ HATIRLIYOR MUSUN
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AÄžABEY KOBE Ã–LDÃœ HATIRLIYOR MUSUN?

Mert, Emre'nin kendisine, "AÄŸabey Kobe Bryant Ã¶ldÃ¼ falan hatÄ±rlÄ±yor musun." dediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Survivor Mert'in espriyle karÄ±ÅŸÄ±k sÃ¶zleri ÅŸÃ¶yle oldu;

9UÃ‡AKTAN DA KORKUYORUM
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UÃ‡AKTAN DA KORKUYORUM

"FenalÄ±k geldi, inÅŸallah bir an evvel ineriz dedim.Â YÃ¼kseklik korkusu var. UÃ§aÄŸa bindiÄŸimde korkuyorum,Â Emre sus seni atarÄ±m buradan aÅŸaÄŸÄ± dedim. Ã‡ok gergindi benim iÃ§in."

10AÄ°LESÄ°YLE DAHA Ã‡OK VAKÄ°T GEÃ‡Ä°RMEK Ä°Ã‡Ä°N
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AÄ°LESÄ°YLE DAHA Ã‡OK VAKÄ°T GEÃ‡Ä°RMEK Ä°Ã‡Ä°N

Kobe, Los Angeles'Ä±n bunaltan trafiÄŸi ve ailesine daha Ã§ok zaman geÃ§irmek iÃ§in helikopter kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlatmÄ±ÅŸtÄ±...Â

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Kobe Bryant, rÃ¶portajÄ±nda ''Arabayla gittiÄŸimde trafikte 2 saat kalÄ±yordum. BÃ¶yle olunca kÄ±zlarÄ±mÄ±n okul gÃ¶sterileri gibi ÅŸeyleri kaÃ§Ä±rÄ±yordum. Bu yoÄŸunlukta hem antrenmanlarÄ±mÄ± yapabilmek hem de aileme zaman ayÄ±rabilmek iÃ§in bir Ã§Ã¶zÃ¼m yolu bulmalÄ±ydÄ±m.'' sÃ¶zlerini kullanÄ±yor...

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Kobe'nin ayrÄ±ca yakÄ±n Ã§evresine sadece Ara Zobayan ile uÃ§arÄ±m dediÄŸi belirtiliyor.

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