Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan ne zaman belli olacak? İşte konuya dair bilgiler

Organizasyon, 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.



Başpehlivanlardan annesi geçen hafta vefat eden "Dadaşların turbosu" olarak anılan Hamza Köseoğlu, bir televizyon programında yayınlanan yarışmada yer aldığı için hazırlanma şansını yakalayamayan "Sarı fırtına" İsmail Balaban, Nedim Gürel, Cenk İldem, İsmail Güzel, Okan Acar ise bu yıl için kayıt yaptırmadı.



