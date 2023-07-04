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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman 2023, hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar? İşte, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı

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#662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri#Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2023#Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 14:47

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı netleşti. Her yıl Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl Temmuz ayında düzenlenecek. Edirne Belediyesi, yarışmanın programını ve verilecek ödülleri paylaştı. 2023 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeşitli etkinlikler de gerçekleşecek. Peki Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2023? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne? İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı hakkında ayrıntılar...

1/4Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman 2023, hangi kanalda Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar İşte, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı

Dünyanın en eski Spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu sene 662. kez düzenlenecek. Çeşitli müsabakaların yapılacağı ve başpehlivanın belirleneceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri, renkli anlar yaşatacak. İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı...

2/4KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Edirne Belediyesi tarafından 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında TRT Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek.

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3/4KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜL NE KADAR

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜL NE KADAR?

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.

4/4KIRKPINAR GÜREŞLERİ PROGRAMI 2023

KIRKPINAR GÜREŞLERİ PROGRAMI 2023

Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00’da başlayacak.

Güreşler Sarayiçi’nde devam ederken, Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma Saat:10.00’da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı’nda devam edecek.

Kırkpınar’ın açılış programı ise Saat:18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.

9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat:09.00’da başlarken, Ağalık İhalesi Saat:15.00’te, Bayrak Töreni Saat:16.00’da Final Güreşi Saat: 17.30’da, Ödül Töreni ise Saat: 18.30’da gerçekleştirilecek.

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