Kinsey Wolanski'nin son paylaşımı olay oldu! Yarı çıplak sahaya girmişti

2019'da Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yarı çıplak sahaya girerek herkesi şaşkına çeviren ünlü model ve fenomen Kinsey Wolanski yeniden gündemde.Wolanski sahaya 'izinsiz' giriş yaptıktan sonra bir anda ününe ün katmış ve Instagram hesabı 300 bin takipçiden yaklaşık 4 milyona fırlamıştı.Ses getiren paylaşımlarına koronavirüs salgını sürecinde de devam eden Wolanski, karantina süresinde tarzan gibi bir yaşam süreceğini söylemiş ve binlerce cevap almıştı.Bir takipçisinin, Ömrümün sonuna kadar seninle ormanda yaşarım yorumu ise en çok beğenilen yorumlardan biri olmuştu.Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Wolanski, bikinili ve yarı çıplak pozlarının aksine bu kez cami ziyareti yaptı ve tesettürlü kıyafetiyle poz verdi.Ülkeye olan sevgisini paylaştığı fotoğrafla dile getiren 24 yaşındaki Wolanski, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal günü kutlu olsun. En sevdiğim yere tekrar geldiğim için çok mutluyum. BAE, herkesin güvende olması ve turizmin yeniden canlanması için koronavirüs protokolünü geliştirdi. Hiçbir ülkenin güzelliği, kültürü ve misafirperverliği gerçekten buraya hiç benzemiyor ifadelerini kullandı.Wolanski'nin bu paylaşımı takipçilerini bir hayli şaşırtırken on binlerce beğeni aldı.Daha önce Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşıp koronavirüs salgını nedeniyle ormanda yaşamaya başlayacağını söyleyen Wolanski, tarzan gibi bir hayat süreceğini belirtmişti.Erkek arkadaşının sahibi olduğu internet sitesinin reklamını yapmak için Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Wolanski, bir anda tüm dünyanın gündemine oturmuştu.Sosyal medya hesabında inanılmaz bir takipçi artışı yakalayan Wolanski'nin paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor.