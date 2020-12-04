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GeriFutbol Kinsey Wolanski'nin son paylaşımı olay oldu! Yarı çıplak sahaya girmişti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 11:32 | 

Kinsey Wolanski'nin son paylaşımı olay oldu! Yarı çıplak sahaya girmişti

2019'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya yarı çıplak girerek tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Kinsey Wolanski paylaştığı son fotoğrafıyla gündeme oturdu.

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2019'da Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yarı çıplak sahaya girerek herkesi şaşkına çeviren ünlü model ve fenomen Kinsey Wolanski yeniden gündemde.

2TAKİPÇİ SAYISI FIRLAMIŞTI
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TAKİPÇİ SAYISI FIRLAMIŞTI

Wolanski sahaya 'izinsiz' giriş yaptıktan sonra bir anda ününe ün katmış ve Instagram hesabı 300 bin takipçiden yaklaşık 4 milyona fırlamıştı.

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Ses getiren paylaşımlarına koronavirüs salgını sürecinde de devam eden Wolanski, karantina süresinde tarzan gibi bir yaşam süreceğini söylemiş ve binlerce cevap almıştı.

4BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE GİDİP TESETTÜR GİYDİ
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİDİP TESETTÜR GİYDİ

Bir takipçisinin, "Ömrümün sonuna kadar seninle ormanda yaşarım" yorumu ise en çok beğenilen yorumlardan biri olmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Wolanski, bikinili ve yarı çıplak pozlarının aksine bu kez cami ziyareti yaptı ve tesettürlü kıyafetiyle poz verdi.

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Ülkeye olan sevgisini paylaştığı fotoğrafla dile getiren 24 yaşındaki Wolanski, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal günü kutlu olsun. En sevdiğim yere tekrar geldiğim için çok mutluyum.

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BAE, herkesin güvende olması ve turizmin yeniden canlanması için koronavirüs protokolünü geliştirdi.

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Hiçbir ülkenin güzelliği, kültürü ve misafirperverliği gerçekten buraya hiç benzemiyor" ifadelerini kullandı.

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Wolanski'nin bu paylaşımı takipçilerini bir hayli şaşırtırken on binlerce beğeni aldı.

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Daha önce Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşıp koronavirüs salgını nedeniyle ormanda yaşamaya başlayacağını söyleyen Wolanski, tarzan gibi bir hayat süreceğini belirtmişti.

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Erkek arkadaşının sahibi olduğu internet sitesinin reklamını yapmak için Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Wolanski, bir anda tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

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Sosyal medya hesabında inanılmaz bir takipçi artışı yakalayan Wolanski'nin paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor.

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