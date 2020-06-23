"Tünelde Emre Belözoğlu'nun üzerine yürüdü"

SİYAH OLDUĞUM İÇİN BENİ KULLANDILAR Siyah olduğum için Newcastle Kulübü tarafından o gün kullanıldım. Emre iyi bir takım arkadaşı ve dosttu. Onun için yalan söylemedim. Dediğim gibi hiçbir şey duymadım" ifadelerini kullandı.