"Tünelde Emre Belözoğlu'nun üzerine yürüdü"

Fenerbahçe'nin saha içinde ve saha kenarındaki patronu olan Emre Belözoğlu, 30 Aralık 2006 yılındaki Newcastle United-Everton maçında Joseph Yobo'ya ırkçı sözler söylediği gerekçesiyle yargılanmıştı.
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Yobo söz konusu ifadeyi kendisi duymasa da takım arkadaşları Tim Howard ve Joleon Lescott, Emre'nin ırkçı hakarette bulunduğunu ileri sürmüşlerdi.
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2007 yılının Mart ayında Premier Lig disiplin komisyonu kararı açıklanmış ve Emre Belözoğlu suçsuz bulunmuştu.
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O dönem Emre Belözoğlu'nun takım arkadaşı olan Kieron Dyer ise yıllar sonra bu olayla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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TÜNELDE EMRE'NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
The Kick Off'a konuşan Dyer, "Everton maçında Emre ve Yobo'nun bir pozisyonu sonrası Joleon Lescott ile Emre arasında büyük bir tartışma yaşandı.
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Lescott bana 'Emre ırkçılık yaptı' diyordu. Tünelde Emre'nin üzerine yürüdü. Onu hiç bu kadar öfkeli görmemiştim.
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Hakeme bunu söylediler ve disiplin komisyonunda büyük bir duruşma yapıldı. Sahada olduğum ve muhtemelen siyah olduğum için Emre'ye şahitlik yapmam istendi.
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ŞİMDİ OLSA ASLA GİTMEZDİM
Oraya gittim ve gerçeği söyledim. Gerçekten de ırkçı bir şey duymamıştım. Ancak şimdi olsa Lescott'un o tepkisinden sonra o duruşmaya asla gitmezdim.
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Emre benim takım arkadaşım olmasına rağmen, hiçbir şey duymamama rağmen yine de bunu yapmazdım.
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SİYAH OLDUĞUM İÇİN BENİ KULLANDILAR
Siyah olduğum için Newcastle Kulübü tarafından o gün kullanıldım. Emre iyi bir takım arkadaşı ve dosttu. Onun için yalan söylemedim. Dediğim gibi hiçbir şey duymadım" ifadelerini kullandı.
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Emre Belözoğlu, o dönem ırkçılık suçlamalarını şiddetle reddetmişti.
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AHMET BULUT "EMRE ÇOK ÜZGÜN" DEMİŞTİ
Yıldız futbolcunun menajeri Ahmet Bulut da Guardian'a yaptığı açıklamada "Kariyerinde ilk kez böyle bir suçlamayla karşılaştığı için çok üzgün. Kesinlikle perişan ama bu iddiaların doğru olmadığını biliyor" demişti.
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Emre Belözoğlu 2012 yılında ise Trabzonspor maçında Didier Zokora'ya ırkçı hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanmıştı.
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Tecrübeli futbolcu "Kalbimde ırkçılık adına en ufak bir şey besliyorsam, Allah bu kalbimi yerinden çıkarsın" ifadelerini kullanmıştı.