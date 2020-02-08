Kevin Prince-Boateng hem gol hem takla attı ve o şarkı çaldı! Maç sonu...
Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Kevin Prince Boateng, Gaziantep FK ile oynanan maça damgasını vurdu.
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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçta Kevin-Prince Boateng coşkusu yaşandı.
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Devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a imza atan Boateng, ilk kez oyuna girdi ve golle tanıştı.
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Boateng, ikinci devrenin başında Ljajic'in yerine oyuna girdiği ve 70. dakikada Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.
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Sağ kanattan yapılan ortaya ön direk koşusu yaptıktan sonra şık bir dokunuş yapan Ganalı futbolcu, topu filelerle buluşturdu.
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GOLÜ TAKLA ATARAK KUTLADI
Golün sonrasında iki kez takla atan Boateng, siyah-beyazlı taraftarla büyük coşku yaşadı.
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İBRAHİM TATLISES ŞARKISI
Vodafone Park'ta Boateng için İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısı çalındı. Boateng daha önce sosyal medya hesabundan bu şarkıyı söylerken paylaşım yapmıştı.
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Maç sonunda ise Boateng, siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.
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Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan tecrübeli yıldız, Harika oldu, bundan daha iyisi olamazdı. Tüm takımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum."
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İbrahim Tatlıses'in şarkısını çok seviyorum ve taraftarlarla söylerken tüylerim diken diken oldu. En sevdiğim şarkılardan ve ezbere biliyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, bu maçı benim adıma unutulmaz hale getirdiler." dedi.