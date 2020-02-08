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GeriFutbol Kevin Prince-Boateng hem gol hem takla attı ve o şarkı çaldı! Maç sonu...
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Futbol
Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 19:30, /

Kevin Prince-Boateng hem gol hem takla attı ve o şarkı çaldı! Maç sonu...

Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Kevin Prince Boateng, Gaziantep FK ile oynanan maça damgasını vurdu.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçta Kevin-Prince Boateng coşkusu yaşandı.

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Devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a imza atan Boateng, ilk kez oyuna girdi ve golle tanıştı.

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Boateng, ikinci devrenin başında Ljajic'in yerine oyuna girdiği ve 70. dakikada Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

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Sağ kanattan yapılan ortaya ön direk koşusu yaptıktan sonra şık bir dokunuş yapan Ganalı futbolcu, topu filelerle buluşturdu.

5GOLÜ TAKLA ATARAK KUTLADI

GOLÜ TAKLA ATARAK KUTLADI

Golün sonrasında iki kez takla atan Boateng, siyah-beyazlı taraftarla büyük coşku yaşadı.

6İBRAHİM TATLISES ŞARKISI

İBRAHİM TATLISES ŞARKISI

Vodafone Park'ta Boateng için İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısı çalındı. Boateng daha önce sosyal medya hesabundan bu şarkıyı söylerken paylaşım yapmıştı.

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Maç sonunda ise Boateng, siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan tecrübeli yıldız, Harika oldu, bundan daha iyisi olamazdı. Tüm takımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum."

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İbrahim Tatlıses'in şarkısını çok seviyorum ve taraftarlarla söylerken tüylerim diken diken oldu. En sevdiğim şarkılardan ve ezbere biliyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, bu maçı benim adıma unutulmaz hale getirdiler." dedi.

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