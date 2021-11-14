G grubu Türkiye maçı ne zaman? İşte Karadağ maçının detayları ve Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası maçlarındaki puan durumu

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Cebelitarık'ı konuk etti. Cebelitarık'ı 6-0 yenen Türkiye bir sonraki maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.