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Spor Arena
Haber Giriş: 14 Kasım 2021 - 10:16 | 

G grubu Türkiye maçı ne zaman? İşte Karadağ maçının detayları ve Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası maçlarındaki puan durumu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı. Türkiye, gruptaki son maçını deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, Karadağ Türkiye maçı ne zaman? İşte son maçın detayları ve Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası maçlarındaki puan durumu

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Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Cebelitarık'ı konuk etti. Cebelitarık'ı 6-0 yenen Türkiye bir sonraki maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

2Mert Müldür cezalı duruma düştü

Mert Müldür cezalı duruma düştü

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Grup maçlarında ikinci sarı katını gören Mert, Karadağ ile deplasmanda oynanacak son maçta forma giyemeyecek.

3PUAN DURUMU

PUAN DURUMU

1) Hollanda - 20 puan
2) Türkiye - 18 puan
3) Norveç - 18 puan
4) Karadağ - 12 puan
5) Letonya - 6 puan
6) Cebelitarık 0 puan

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