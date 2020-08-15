Kapadokya'da sevgilisi Nathalia Felix ile tatil yapan Douglas Costa o habere tepki gösterdi!
'200 dolar gibi komik bir paraya balona bindim' şeklinde çıkan haber yıldız ismi çıldırttı...
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İtalya Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen Douglas Costa, tatil için Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.
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Juventus’un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya bölgesine geldi.
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Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi’ni gezdi.
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29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya’da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı.
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Douglas Costa, Kapadokya’da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.
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Douglas Costa ve sevgilisi Nathalia Felix, sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı.
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Douglas Costa'nın Instagram'da 6,5 milyon takipçisi bıulunuyor, sevgilisi Nathalia Felix'in ise 523 bin takipçisi bulunuyor.
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Ünlü çift yaptıkları paylaşımlarla Kapadokya bölgesinin bir nevi tanıtımını da yaptı.
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Sosyal medyada sözleri gündem olmuştu
Kapadokya'ya gelen Douglas Costa'nın “Türkiye gerçekten fantastik bir ülke. Uçan balon binmek ise harika bir his. Türk vatandaşları bu yönden çok şanslı çünkü balonlara bile 200 Dolar gibi komik bir fiyata binebiliyorsunuz. Türkiye’ye bayıldım.” şeklinde konuştuğu sosyal medyada bir anda yayılmıştı.
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Douglas Costa bu habere tepki gösterdi
Twitter'dan bu habere cevap veren Costa; "Şaka mı yapıyorsunuz? Yalan haberlerinizle boş şans. Balona hiç binmedim. Binmek isterdim ama ekim ayına kadar kapalı olduğu söylendi. Böyle bir açıklamam olmadı" ifadelerini kullandı.
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Özellikle Douglas Costa'nın sevgilisi Nathalia Felix, güzelliğinden büyülendiği Kapadokya'dan onlarca paylaşım yaptı.