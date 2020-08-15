Kapadokya'da sevgilisi Nathalia Felix ile tatil yapan Douglas Costa o habere tepki gösterdi!

Sosyal medyada sözleri gündem olmuştu Kapadokya'ya gelen Douglas Costa'nın “Türkiye gerçekten fantastik bir ülke. Uçan balon binmek ise harika bir his. Türk vatandaşları bu yönden çok şanslı çünkü balonlara bile 200 Dolar gibi komik bir fiyata binebiliyorsunuz. Türkiye’ye bayıldım.” şeklinde konuştuğu sosyal medyada bir anda yayılmıştı.