Jose Anigo'dan Drogba ve Mido itirafı! "Uçakta kavga ettiler..."

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ın teknik direktörü Jose Anigo, Marsilya'yı çalıştırdığı dönemde Didier Drogba ile Ahmed Hossam Mido arasındaki anlaşmazlığı anlattı.Fransız teknik adam, 2003-2004 sezonunda takım arkadaşı olan ikilinin alınan iyi sonuçlara rağmen iyi anlaşamadığını ve aralarındaki tansiyonun sürekli yüksek olduğunu itiraf etti.Jose Anigo, o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda bir deplasman dönüşünde Didier Drogba ile Mido'nun kavga ettiğini ve uçakta türbülansa sebep olduklarını söyledi.Avrupa kupası maçından dönüyorduk. Mido her zaman tuhaf şakalar yapardı. Bundanlardan birini hostese yaptı. Drogba bundan hiç hoşlanmadı.Mido'nun yanına gidip onu uyardı. Tam bu andan itibaren ikili arasındaki tansiyon yükseldi. O esnada havadaydık ve uçaktaki herkes şoke oldu. Çünkü türbülansa sebep oldular.İkisi de cüsseli oyunculardı. Normalde arkadaşlardı ama o esnada gerildiler. O şakanın ardından aralarındaki gerilim yükseldiJose Anigo ayrıca Mido ve tuhaf şakalarının üzerinden eski öğrencisinin yaşam tarzını eleştirdi.Mido'nun yaşam tarzı hiç hoş değildi. Fazla kiloları vardı, hiçbir zaman düzenli hayatı olmadı. Asla zamanında 'orada' olamazdı.Suratsız ya da keyifsiz bir insan değildi, aslında güler yüzlü biriydi. Ancak kadro dışı kaldığında ofisime haddini aşmıştı. Yüz yüze görüşürken aranıza mutlak bir mesafe koymanız gerekiyordu2013 yılında aktif futbol hayatını noktalayan Mido, kariyeri boyunca Ajax, Marsilya, Roma, Tottenham ve Middlesbrough gibi önemli takımlarda top koşturdu.