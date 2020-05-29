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GeriFutbol Jose Anigo'dan Drogba ve Mido itirafı! "Uçakta kavga ettiler..."
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 13:16,

Jose Anigo'dan Drogba ve Mido itirafı! "Uçakta kavga ettiler..."

Fransız teknik adam korku dolu anları ilk kez anlattı...

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1Spor Arena Dış Haberler
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Spor Arena Dış Haberler

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ın teknik direktörü Jose Anigo, Marsilya'yı çalıştırdığı dönemde Didier Drogba ile Ahmed Hossam Mido arasındaki anlaşmazlığı anlattı.

2Yıllar sonra gelen itiraf
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Yıllar sonra gelen itiraf

Fransız teknik adam, 2003-2004 sezonunda takım arkadaşı olan ikilinin alınan iyi sonuçlara rağmen iyi anlaşamadığını ve aralarındaki tansiyonun sürekli yüksek olduğunu itiraf etti.

3Uçakta türbülansa sebep oldular
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"Uçakta türbülansa sebep oldular"

Jose Anigo, o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda bir deplasman dönüşünde Didier Drogba ile Mido'nun kavga ettiğini ve uçakta türbülansa sebep olduklarını söyledi.

4Hostese yaptığı şaka Drogbanın hoşuna gitmedi
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"Hostese yaptığı şaka Drogba'nın hoşuna gitmedi"

"Avrupa kupası maçından dönüyorduk. Mido her zaman tuhaf şakalar yapardı. Bundanlardan birini hostese yaptı. Drogba bundan hiç hoşlanmadı."

5Uçaktaki herkes şoke oldu
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"Uçaktaki herkes şoke oldu"

"Mido'nun yanına gidip onu uyardı. Tam bu andan itibaren ikili arasındaki tansiyon yükseldi. O esnada havadaydık ve uçaktaki herkes şoke oldu. Çünkü türbülansa sebep oldular."

6O şaka gerilimi yükseltti
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"O şaka gerilimi yükseltti"

"İkisi de cüsseli oyunculardı. Normalde arkadaşlardı ama o esnada gerildiler. O şakanın ardından aralarındaki gerilim yükseldi"

7Midoya eleştiriler
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Mido'ya eleştiriler

Jose Anigo ayrıca Mido ve tuhaf şakalarının üzerinden eski öğrencisinin yaşam tarzını eleştirdi.

8Yaşam tarzı hiç hoş değildi
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"Yaşam tarzı hiç hoş değildi"

"Mido'nun yaşam tarzı hiç hoş değildi. Fazla kiloları vardı, hiçbir zaman düzenli hayatı olmadı. Asla zamanında 'orada' olamazdı."

9Aslında güler yüzlü bir insandı
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"Aslında güler yüzlü bir insandı"

"Suratsız ya da keyifsiz bir insan değildi, aslında güler yüzlü biriydi. Ancak kadro dışı kaldığında ofisime haddini aşmıştı. Yüz yüze görüşürken aranıza mutlak bir mesafe koymanız gerekiyordu"

10Oynadığı takımlar
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Oynadığı takımlar

2013 yılında aktif futbol hayatını noktalayan Mido, kariyeri boyunca Ajax, Marsilya, Roma, Tottenham ve Middlesbrough gibi önemli takımlarda top koşturdu.

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