İtalya'nın konuştuğu itiraflar! Lukaku ihmalleri tek tek anlattı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.Dünya genelinde vaka sayısı 2.5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 171 bini buldu.Salgını en ağır yaşayan ülkeler arasında bulunan İtalya'da da tablo olumlu değil. Çizme'de vaka sayısı 181 bin 228'e ulaştı.Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 bin 114 oldu ve Amerika'nın ardından corona virüs sebebiyle en fazla can kaybı yaşayan ülke durumundalar.Salgının ilk dönemlerindeki ihmaller zinciri sebebiyle bu noktaya gelen İtalya'dan konuya ilişkin oldukça çarpıcı bir itiraf geldi.İtalyan ekibi Inter'de forma giyen dünyaca ünlü yıldızı Romelu Lukaku, ülkede salgının ilk zamanlarda nasıl hafife alındığını anlattı.Romelu Lukaku'nun sitem dolu röportajından öne çıkan bölümler şu şekilde:Aralık ayında bir hafta izinliydik. İdmanlar başladığımızda şunu gördüm; takımdaki 25 kişiden 23'ü hastaydı...Şaka yapmıyorum... İzin dönüşü Cagliari ile oynadık ve bu maçta savunma oyuncularımızdan biri erkenden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maça devam edemeyecek kadar hastaydı. Neredeyse bayılacaktı...Herkes ya öksürüyordu, ya ateşi vardı. Isınırken her zamankinden daha sıcak hissediyordum kendimi. Yıllardır ateşim çıkmamıştı.Cagliari maçından sonra planlanmış bir sponsor yemeği vardı. Ben sponsorumuza teşekkür ettim ve yemeğe katılamacağımı bildirdim. Direkt yatmaya gittim.O dönem corona virüsü testi yaptırmamıştık. Yani o zamanlar coronaya yakalanıp yakalanmadığımızdan hiçbir zaman emin olamayacağız.Romelu Lukaku'nun bahsettiği maç, 26 Ocak tarihinde oynanmış ve Milan Skriniar, mücadelenin 17. dakikasında yerini Diego Godin'e bırakmıştı.İtalya'da ilk pozitif vaka 21 Şubat'ta tespit edildiği için oyuncuların hiçbirine corona virüsü testi yapılmamıştı.