İtalyan sunucu Diletta Leotta, corona virüs günlerinde evden yapılacak sporları gösterdi
Güzelliği ve yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, corona virüs günlerinde evde yapılacak sporları gösterdi.
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Güzelliği ile dikkat çeken spor spikeri Diletta Leotta, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü spiker, Instagram hesabından yaptığı yayınla takipçilerine yaptığı spor hareketlerini gösterdi.
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İtalya'da corona virüs günlerinde evinde spora başlayan Diletta, herkese spor yapması tavsiyesinde bulundu.
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Karantinada egzersiz yapmak için sandalyeyi kullanan güzel sunucu bu anları Instagram'dan paylaştı.
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Evde kolayca yapılacak spor hareketlerini gösteren ünlü spiker, ''Evinizde bunları yapın'' önerisinde bulundu.
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Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da vatandaşların evlerindeki sosyal izolasyonları devam ediyor.
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DAZN kanalının güzel spikeri Diletta Leotta da karantina günlerini sevgilisiyle evinde geçirip bu anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Diletta Leotta, geçtiğimzi günlerde de evininin terasında boks antrenmanları ile gündem olmuştu.
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Terasta yaptığı boks eğitimini instagram hesabından paylaşınca 2 saat içinde 300 bin beğeniyi aşmıştı...
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Instagram'dan 6 milyon takipçiyi geçen Diletta, 'Evde kal' mesajlarını vermeyi de ihmal etmiyor...
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Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde İtalya'da verdiği bir röportajda corona virüs salgınının etkilerini anlatmış ve şöyle konuşmuştu;
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Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz.
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Günün ilk ışıklarından sonuna kadar sokakta ambulans siren sesi duyuyoruz. Hastaneler doldu taştı, artık yer bulunmuyor. Gerçekten çok endişeliyim.
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Böyle bir korkuyu hayatımda hiç yaşamamıştım. Şu ana kadar öksürme veya nefes alma sorunu yaşamadım. Evde tek başıma bu virüs salgınının yok olmasını bekliyorum. Ancak gerçeği söylemek gerekirse kısa bir süre içinde düzelmeyecek...
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Dört duvar içinde evde spor yapıyorum. Kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Kek yapıyorum, kek yapmayı çok seviyorum.
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Futbolu çok seviyorum ve çok özledim. Bu zor günlerde televizyonda eski maçları yayınlıyorlar. Futbol maçları, bizim birlik halinde ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatıyor.