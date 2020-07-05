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GeriFutbol İtalya'da Diletta Leotta sahalara geri döndü!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 09:21,

İtalya'da Diletta Leotta sahalara geri döndü!

Milli futbolcunun maçına damga vurdu...

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İtalya Serie A'da maçlar, corona virüs nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başlarken güzel sunucu Diletta Leotta da sahalara indi.

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Leotta, Lazio ile Milan arasında Roma'da oynanan maçta yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Milan, Lazio'yu 3-0 yenerek flaş bir sonuca imza attı.

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Leotta ise hem maç önü hem de maç sonrası röportajlarına kaldığı yerden devam etti.

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İtalya'da da Türkiye'de olduğu gibi sunucular ile futbolcular arasında sosyal mesafe kuralı uygulanıyor.

6EĞLENCEYE HAZIRIM
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'EĞLENCEYE HAZIRIM'

Maçların başlamasıyla Leotta da stadyumlara dönerken Instagram hesabından ''Eğlenceye hazırım! Bunu özlemişim. Şov başlasın...'' paylaşımında bulundu.

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Takipçileri de ünlü spikerin paylaşımına ''Futbolu da seni de çok özlemişiz!'' yorumlarını yaptı.

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Corona virüs nedeniyle İtalya, karantina altına alınmışken Diletta Leotta, futbolu çok özlediğini ve bir an önce sahalara dönmek istediğini söylemişti.

9BÖYLE BİR KORKU YAŞAMAMIŞTIM
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'BÖYLE BİR KORKU YAŞAMAMIŞTIM'

Güzel sunucu, ''Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz. Böyle bir korkuyu hayatımda hiç yaşamamıştım.'' demişti.

10FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM
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'FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM'

Yaklaşık 3 aydır futboldan uzak kalan Diletta Leotta, ''Futbolu çok seviyorum ve çok özledim. Bu zor günlerde televizyonda eski maçları yayınlıyorlar. Futbol maçları, bizim birlik halinde ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatıyor.'' sözlerini kullanmıştı.

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Leotta, karantina sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

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Instagram hesabından yemek tarifleri veren, spor hareketleri paylaşan İtalyan sunucu, son olarak evde kurduğu havuza girmiş ve bu anları takipçileriyle paylaşmıştı.

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Diletta Leotta'nın Instagram hesabında 6.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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