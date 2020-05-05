Spor Bakanı açıkladı! "Lig oynanmazsa..."

Corona virüs (koronavirüs) salgınıyla mücadele eden İtalya'da gündem Serie A'nın başlayıp başlamayacağı... Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, spordaki son durum ve Serie A ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Spor Arena Dış Haberler | Dünya, corona virüs (koronavirüs) salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.
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Dün itibarıyla dünya genelinde 3 milyon 598 binin üzerinde vaka sayısı bulunuyor.
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ÖLÜ SAYISI 251 BİNİ AŞTI
Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 251 binin üzerinde...
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Corona virüsle mücadele eden ülkelerden biri olan İtalya'da gündem Serie A'nın başlayıp başlayamayacağı...
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Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın yeniden başlaması için çaba sarf edeceğini söyledi.
Bakan Spadafora, Serie A'nın geleceğine dair RAI 1 kanalına değerlendirmelerde bulundu.
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Spadafora şu ifadeleri kullandı:
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Ligin başlaması için çalıştıklarını ve bu hafta içinde Bilim Kurulu'ndan İtalya Futbol Federasyonu'nun (oyuncu ve kulüpler için tıbbi güvenlik) protokolüne dair yanıt gelecek.
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Serie A'nın güvenli bir şekilde yeniden başlaması için elimden geleni yapacağım. Ligin bir ay sonra mı yoksa haziran ortasında mı başlayacağını söyleyemem.
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"LİG OYNANMAZSA İTİRAZLAR ÇIĞ OLUR"
Alternatif, Fransa'daki gibi önden kapatmaktı ama bunu kimse istemiyordu. Eğer oynanmazsa itirazlar çığ olur. Umarım gerek kalmaz" diye konuştu.
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Ligin yeniden başlamasının, salgının vaka eğrisine bağlı olduğuna dikkati çeken Spadafora, oynanması durumunda ise maçların seyircisiz yapılacağının altını çizdi.
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Bakan Spadafora, daha önceki açıklamalarında ligin yeniden başlamasının zor olacağına dair sinyaller vermesine karşın, İtalyan futbol camiasının aksi yöndeki yoğun talepleriyle karşılaşıyordu.
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RONALDO, TORINO'YA DÖNDÜ
Serie A'nın yeniden başlama ihtimalinin güçlenmesi, takımları da oyuncuları sağlık kontrolünden geçirme ve bireysel antrenmanlara başlatma konusunda harekete geçirdi.
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Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, salgından önce gittiği memleketi Portekiz'in Madeira adasından dün akşam özel uçakla Torino kentine geldi.
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Bu arada, Serie A'da Kovid-19 kapan ilk futbolcu olan Juventuslu Daniele Rugani’nin de hastalığı geçen ay tamamen atlattığı ve bugün bireysel idmanlarına başladığı bildirildi.
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Serie A'da Bologna ve Sassuolo takımları, sosyal mesafe şartlarına uygun şekilde bugünden itibaren antrenmanlara başlayacaklarını duyurmuştu.