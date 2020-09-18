İspanya, Arda Turan'ı konuşuyor!

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, İspanya'da manşetleri süslemeye devam ediyor.
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El Mundo Deportivo Gazetesi'ne göre; Atletico Madrid, 2011 yılında 13 milyon euro bedelle transfer ettiğini Arda Turan'ı unutamıyor.
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Gazete, 33 yaşındaki yıldız oyuncu ile ilgili dikkat çekici bir haber değerlendirmesinde bulundu.
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Gazetenin iç sayfalarında "Yeni Arda için 180 milyon Euro" başlığıyla verilen haberde, Kırmızı-Beyazlılar'ın 2015 yazında kulübe veda eden Arda'nın boşluğunu doldurmak için 4 futbolcuya 180 milyon Euro ödediğini ancak bu isimlerin hiçbirinden milli yıldız kadar verim alamadığını yazdı.
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La Liga şampiyonluğu yaşadığı, UEFA Süper Kupası kazandığı Atletico Madrid'den 2015 Temmuz ayında ayrılıp, Barcelona'nın yolunu tutan Arda'nın gidişinden sonra yapılan girişimlerin başarısız kaldığı belirtildi.
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İLK TRANSFER CARRASCO OLDU
Arda'nın ardından 25 milyon Euro'ya Monaco'dan Yannick Carrasco'yu alan Madrid temsilcisinde Belçikalı futbolcunun 124 maçta, 23 gol, 13 asistle beklentilerin uzağında kaldığı belirtildi.
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Daha sonra Çin Ligi'nin yolunu tutan Carrasco'yu bu yaz tekrar kadrosuna katan Atletico Madrid'in bu kez de bonservis bedeli olarak Dalian'a 27 milyon Euro ödedi.
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NICO GAITAN İÇİN 25 MİLYON EURO ÖDENDİ
Kırmızı-Beyazlıların bir sonraki 'Yeni Arda Turan' adayı ise Nico Gaitan oldu.
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Benfica formasıyla Vicente Calderon'daki Şampiyonlar Ligi maçında şov yapan ve Simeone'nin gözüne giren Arjantinli için Atletico'nun 2016 Temmuz ayında kasasından 25 milyon Euro çıktı.
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Ancak Gaitan da 1.5 sezonda 49 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistte kaldı.
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SEVILLA'YA VITOLO İÇİN 36 MİLYON EURO
2017 Temmuz ayında Atletico Madrid, bu kez Sevilla'dan Vitolo için 36 milyon Euro ödedi.
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Ancak uzun süreli sakatlıklarla boğuşan İspanyol hücum oyuncusu da 86 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi ve istenen patlamayı bir türlü yapamadı.
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70 MİLYON EURO'LUK LEMAR DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Kırmızı-Beyazlıların yeni Arda'yı bulmak için son ve en pahalı denemesi Thomas Lemar'dı...
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Atletico Madrid'in 2018 Temmuz ayında 70 milyon Euro karşılığında 5 yıllık imza attırdığı Fransız yıldız da beklentilerin çok uzağında kaldı...
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Lemar, LaLiga'da çıktığı 53 maçta sadece 2 gol, 3 asist üretebilirken, kırmızı beyazlıların son girişimi de başarısız kaldı.