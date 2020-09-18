İspanya, Arda Turan'ı konuşuyor!

Gazetenin iç sayfalarında "Yeni Arda için 180 milyon Euro" başlığıyla verilen haberde, Kırmızı-Beyazlılar'ın 2015 yazında kulübe veda eden Arda'nın boşluğunu doldurmak için 4 futbolcuya 180 milyon Euro ödediğini ancak bu isimlerin hiçbirinden milli yıldız kadar verim alamadığını yazdı.