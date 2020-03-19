İsmail Köybaşı'dan corona virüsü açıklaması: 'İspanya'da birbirimize görünmez bağlarla...'

"İSPANYA'DA HERKES BU DURUMU KABUL ETTİ" "Market tedariklerimizi yapabiliyoruz. Birer kişi olarak yapıyoruz. Ya eşim ya ben çıkıyoruz. Bilinçli bir şekilde yapılıyor burada. Herkes bir anda içeri girmiyor, tek tek giriyoruz. İçeride maske ve eldivenleri kullanıyoruz. Olabildiğince uzak ve temastan uzak hareket ediyoruz. Olaylar çok ciddi. Bu süreçte, daha fazla kendi içime yöneldim. Daha fazla meditasyon yapıyorum. Kulüp de bize antrenman talimatları ve malzemeleri gönderdi. Bu şekilde bireysel antrenman yapmamızı sağlıyor. Sonuç ve durum bu şekilde İspanya'da. Herkes bu durumu kabul etti. Açıkçası, bu duruma adapte olmalıyız. Panik ve korku içerisinde değil, bilinçli ve sorumlu hareket etmeliyiz. Birbirimize daha fazla güven aşılamalıyız."