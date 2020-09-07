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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 15:13 | 

İngiltere Milli Takım kampında skandal ortaya çıktı! İki kadın...

Ada bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisi ve 2 yaşında çocuğu var... Takımdan gönderildiler

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1Spor Arena Dış Haber
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Spor Arena Dış Haber

Futbolcuların salgını hiçe sayıp yaptıkları tatiller sonrası koronavirüse yakalanmalarıyla gündemden düşmeyen İngiltere'de bir skandal daha yaşandı!

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UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden İngiltere Milli Takımı'nın genç oyuncuları Phil Foden ve Mason Greenwood'un kaldıkları otele kadın aldıkları ortaya çıktı.

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İzlanda ile karşılaşan İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında kamp yapılan otele futbolcuların misafir almaları yasaklanmıştı.

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Genç oyuncular Phil Foden ve Mason Greenwood'un bu yasağı delerek gece saatlerinde odalarına iki kadın aldıkları İngiliz basınına yansıdı.

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İzlanda'nın başkenti Reykjavík'te oynanan ve İngiltere'nin 1-0 kazandığı maç sonrası otel odasına iki kadın alan Foden ve Greenwood'un imza attığı bu skandal, kadınların sosyal medyadan paylaşım yapmalarıyla ortaya çıktı.

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İzlanda ve İngiliz basınına yansıyan görüntülerde iki oyuncu ve iki kadının eğlendikleri görülüyor.

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Bu haberler sonrasında İngiltere Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

8SOUTHGATE OLAYI DOĞRULADI
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SOUTHGATE OLAYI DOĞRULADI

Danimarka maçı öncesi basının karşısına geçen İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate de Phil Foden ve Mason Greenwood'un otelde takım için koyulan koronavirüs kurallarını ihlal ettiklerini söyledi.

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Southgate, iki oyuncunun kadrodan çıkarıldığını ve Danimarka maçında forma giymeyeceklerini açıkladı.

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İzlanda basınına konuyla ilgili konuşmayı reddeden kadınlardan biri; "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Konuşup onların başını derde sokamayız." dediği ortaya çıktı.

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Kadınlardan basına yansıyan bir diğer açıklama ise; "Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim tek şey, futbolculardan biriyle birkaç gündür iletişim halinde olduğum. Bunun nasıl olduğunu söylemeyeceğim." oldu.

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Manchester City forması giyen 20 yaşındaki Phil Foden, Rebecca Cooke ile uzun süreli bir ilişkisi olduğu biliniyor.

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Phil Foden ve Rebecca Cooke çiftinin iki yıl önce çocukları olmuştu.

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Manchester United'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Mason Greenwood'un ise biline bir ilişkisi bulunmuyor.

15Phil Foden & Rebecca Cooke
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Phil Foden & Rebecca Cooke

16Phil Foden & Rebecca Cooke
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Phil Foden & Rebecca Cooke

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