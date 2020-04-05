İngiltere bu skandalı konuşuyor! Corona virüs (Koronavirüs) kurallarını üst üste hiçe saydı...

"KİMLİĞİNİ GİZLİ TUTMAYA ÇALIŞTI" Kyle Walker'ın aylığı 8000 Pound Cheshire'daki evine davet ettiği Louise McNamara ise yaptığı açıklamada "Kyle'ın evine Salı günü saat 22.30'da bir taksiyle geldim. Benim dışımda Brezilyalı bir kız ve Kai adında bir futbolcu daha vardı. Kyle Walker kimliğini gizli tutmaya çalıştı. Kai isimli futbolcunun kim olduğunu bilmiyordum ama daha sonra onun birkaç fotoğrafını çektim" şeklinde konuştu.