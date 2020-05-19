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Futbol
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 20:25,

Hollanda, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! 'Yeni başkan geliyor...'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği Hollanda takımı Fortuna Sittard'ın yönetim kurulu başkanı Işıtan Gün'ün haberleri doğrulamasının ardından Hollanda basınının gündemi Acun Ilıcalı oldu.

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Hollanda Eredivisie'de mücadele eden Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı haberlerini doğruladı ve Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna olacağı neredeyse kesinleşti.

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Işıtan Gün, ''Taraftar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz.'' sözlerini kullanarak Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması hakkında ilk kez açıklamada bulunmuştu.

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Işıtan Gün'ün açıklaması, sadece Türk basını değil Hollanda basınının da dikkatini çekti

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Hollanda basını, Acun Ilıcalı haberlerini ''Fortuna Sittard'a yeni başkan geliyor!'' manşetiyle duyururken Ilıcalı, Hollanda'da gündem oldu.

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Hollanda ekibine başkan olacak Acun Ilıcalı'yı haber sitelerine taşıyan Hollandalılar, Ilıcalı için ilk kez 'Başkan' kelimesini kullandı.

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Acun Ilıcalı haberine geniş yer veren voetbalprimeur sitesi, ''Acun Ilıcalı, Türkiye'de çok iyi tanınan bir televizyoncu ve futbola büyük bir sevgisi var. Birçok ülkede yatırımları var ve Mesut Özil gibi futbolcularla da arası çok iyi'' değerlendirmesinde bulundu.

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Ilıcalı'nın Mesut Özil, Arda Turan gibi futbolcularla olan fotoğrafları da Hollanda basını tarafından kullanıldı.

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Peki Acun Ilıcalı ne demişti? İşte Ilıcalı'nın sözleri...

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Spor kanalı açmayı düşünmüyorum. Türkiye'de futbol üzerine negatif enerji azalırsa düşünebilirim. Survivor'da bile enerji var ve bunların fanları oluştu. Şimdi ortada ciddi bir gerginlik var.

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Bunu kaldırırım ama futbolda 10 katı olacak. Şu an Fenerbahçe, Erzurumspor ne isterse yaparım. Şöyle bir planım var ama Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir.

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