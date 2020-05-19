Hollanda, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! 'Yeni başkan geliyor...'

Acun Ilıcalı haberine geniş yer veren voetbalprimeur sitesi, ''Acun Ilıcalı, Türkiye'de çok iyi tanınan bir televizyoncu ve futbola büyük bir sevgisi var. Birçok ülkede yatırımları var ve Mesut Özil gibi futbolcularla da arası çok iyi'' değerlendirmesinde bulundu.