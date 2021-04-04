Hatayspor'a 3-0 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim'e Gedson Fernandes tepkisi!

OYNATMA ZORUNLULUĞU MU VAR? Galatasaray'a geldiği günden bu yana her maça ilk 11'de çıkan ve oynatma zorunluluğu olduğu yönünde iddialar seslendirilen Gedson Fernandes'in beklentilerin altında kalması da taraftarı hayal kırıklığına uğratmış durumda.