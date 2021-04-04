Hatayspor'a 3-0 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim'e Gedson Fernandes tepkisi!

Galatasaray'da cezası sebebiyle takımı tribünden takip eden Fatih Terim'in stoperde Gedson Fernandes'e görev vermesi de çok konuşuldu.
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Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan 22 yaşındaki Gedson Fernandes, Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoperde Donk'un partneri olarak görev aldı.
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OZORNWAFOR VARKEN TERCİH EDİLDİ
Kadroda stoper Ozornwafor olmasına rağmen Portekizli futbolcuyu stoperde görevlendiren Fatih Terim'in bu tercihi taraftardan tepki çekti.
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OYNATMA ZORUNLULUĞU MU VAR?
Galatasaray'a geldiği günden bu yana her maça ilk 11'de çıkan ve oynatma zorunluluğu olduğu yönünde iddialar seslendirilen Gedson Fernandes'in beklentilerin altında kalması da taraftarı hayal kırıklığına uğratmış durumda.
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İşte Hatayspor maçında Gedson Fernandes'in stoper oynamasıyla ilgili tepkiler