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GeriFutbol Hatayspor'a 3-0 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim'e Gedson Fernandes tepkisi!
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Futbol
Haber Giriş: 04 Nisan 2021 - 08:55 | 

Hatayspor'a 3-0 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim'e Gedson Fernandes tepkisi!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında bir ağır yara daha alan Galatasaray'da Fatih Terim'in stoperde Gedson Fernandes'e görev vermesi de çok konuşuldu.

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Galatasaray'da cezası sebebiyle takımı tribünden takip eden Fatih Terim'in stoperde Gedson Fernandes'e görev vermesi de çok konuşuldu.

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Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan 22 yaşındaki Gedson Fernandes, Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoperde Donk'un partneri olarak görev aldı.

3OZORNWAFOR VARKEN TERCİH EDİLDİ

OZORNWAFOR VARKEN TERCİH EDİLDİ

Kadroda stoper Ozornwafor olmasına rağmen Portekizli futbolcuyu stoperde görevlendiren Fatih Terim'in bu tercihi taraftardan tepki çekti.

4OYNATMA ZORUNLULUĞU MU VAR

OYNATMA ZORUNLULUĞU MU VAR?

Galatasaray'a geldiği günden bu yana her maça ilk 11'de çıkan ve oynatma zorunluluğu olduğu yönünde iddialar seslendirilen Gedson Fernandes'in beklentilerin altında kalması da taraftarı hayal kırıklığına uğratmış durumda.

5İşte Hatayspor maçında Gedson Fernandesin stoper oynamasıyla ilgili tepkiler

İşte Hatayspor maçında Gedson Fernandes'in stoper oynamasıyla ilgili tepkiler

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